Governo | Mattarella lancia Fico | ecco i termini del nuovo incarico LIVE

Governo - attesa per le decisioni di Mattarella : verso un mandato a Fico : attesa in giornata la decisione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per un incarico esplorativo largo a Fico per la formazione del Governo. Mattarella si è preso due giorni di ...

Governo - Di Maio 'corteggia' Salvini in attesa delle scelte di Mattarella : Domani il capo dello Stato potrebbe conferire il mandato esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico. Intanto Di Maio continua a corteggiare la Lega, però lascia aperto anche il dialogo con il ...

Luigi Bisignani - Sergio Mattarella è nei guai : la guerra dentro il Quirinale suo prossimo Governo : 'A Sergio Mattarella non sta andando bene come sperava'. La fotografia di Luigi Bisignani sullo stallo che sta condannando l'Italia a non avere un governo è impietosa, e sul Tempo 'l'uomo che ...

Alan Friedman : 'Roberto Fico non ce la farà - poi Mattarella proverà il Governo tecnico' : ' Roberto Fico ? Avrà poche chance. Avanti c'è posto, tanto nel casino attuale, parlare del governo che sarà è come liberi tutti. Così, se su affaritaliani.it si affaccia l'ipotesi che Salvini e Di ...

Governo - Mattarella prepara l'apertura del forno Pd : Il presidente della Repubblica stoppa Salvini. Non vuole tempi lunghi e la palla potrebbe passare a Fico IL COMMENTO Di Maio all'angolo - di B.VESPA IL RETROSCENA Salvini e la tentazione di ...

Governo - Martina : “Attendiamo che parli Mattarella”. Ma nel Pd cresce la voglia di M5s. Boccia e Sala : “Distanze colmabili” : Il reggente non vuole sentire parlare di scenari ma si mette a disposizione del presidente della Repubblica. Gli altri invece sono più netti: un’intesa con il Movimento 5 stelle non solo è possibile, ma bisogna tentare di raggiungerla. anche solo su “quattro o cinque temi”. cresce nel Partito democratico la voglia di dialogo con i pentastellati di Luigi Di Maio. Nel giorno in cui Silvio Berlusconi si rimangia la proposta di ...

Governo - Gelmini - Fi - : Fi confida in Mattarella e unità centrodestra : Roma, 21 apr. , askanews, Ancora un appello alla 'responsabilità' che assicuri 'un nuovo Governo a partire dal centrodestra unito' dalla presidente dei deputati di Forza Italia Maria Stella Gelmini. '...

Martina : Pd aspetta Mattarella - lunedì capiremo scenario Governo : Milano , 21 apr. , askanews, 'Siamo al quarantottesimo giorno di stallo, di polemiche, veti e controveti; diciamo che siamo passati da 'prima gli italiani' a 'prima i fatti loro' e questo è ...

Mattarella al bivio : verso il Governo tecnico? Video : Il gioco dell'oca. Oppure il lungo prologo prima di una coltellata. La Casellati è andata da #Mattarella per arrendersi all'evidenza: impossibile cercare di mettere assieme Centro-Destra e Cinque Stelle. E allora? L'esplorazione è finita, andate in pace. Mattarella s'è preso due giorni per riflettere. Le opzioni: altra esplorazione, stavolta di Fico, pre-incarico vero e proprio, Di Maio o Salvini, e forte tentazione di governo tecnico, in pole ...