Governo Mattarella convoca Fico per le 17 : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha convoca to per le ore 17.00 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il Presidente della Camera, Roberto Fico . Ne dà notizia un comunicato, aggiungendo che la sala stampa aprirà alle 15.30. L'articolo Governo Mattarella convoca Fico per le 17 sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo - Mattarella convoca il presidente della Camera Fico alle 17. Mandato esplorativo per trovare una maggioranza : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per le 17 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il presidente della Camera Roberto Fico. Ne dà notizia un comunicato, aggiungendo che la sala stampa aprirà alle 15.30. La decisione è arrivata dopo che il capo dello Stato ha riunito i suoi consiglieri per valutare come procedere dopo il fallimento dei due giri di consultazioni e del Mandato esplorativo della presidente del Senato Maria ...