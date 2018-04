Governo Mattarella convoca Fico per le 17 : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 17.00 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il Presidente della Camera, Roberto Fico. Ne dà notizia un comunicato, aggiungendo che la sala stampa aprirà alle 15.30. L'articolo Governo Mattarella convoca Fico per le 17 sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo Mattarella convoca Fico per le 17 : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 17.00 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il Presidente della Camera, Roberto Fico. Ne dà notizia un comunicato, aggiungendo che la sala stampa aprirà alle 15.30. L'articolo Governo Mattarella convoca Fico per le 17 sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo - la mossa di Mattarella : Fico convocato al Quirinale alle 17 : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 17 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il Presidente della Camera, Roberto Fico. La Sala Stampa aprirà alle ore...

Governo - la mossa di Mattarella : Fico convocato al Quirinale alle 17 : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 17 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il Presidente della Camera, Roberto Fico. La Sala Stampa aprirà alle ore...

Nuovo Governo - Mattarella convoca Fico al Quirinale alle 17 - : Una nota del Colle annuncia l'incontro del capo dello Stato con il presidente della Camera: potrebbe affidargli un incarico esplorativo "largo" per cercare una soluzione alla formazione del prossimo ...

Nuovo Governo - Mattarella convoca Fico al Quirinale alle 17 - : Una nota del Colle annuncia l'incontro del capo dello Stato con il presidente della Camera: potrebbe affidargli un incarico esplorativo "largo" per cercare una soluzione alla formazione del prossimo ...

Governo - Mattarella convoca Fico al Colle alle 17 : Resta da valutare quale sarà l'ampiezza del mandato, se cioè sarà limitato al perimetro M5s-Pd o se prenderà in considerazione l'ipotesi Lega-M5s.

Governo - Mattarella convoca il presidente della Camera Fico alle 17. Mandato esplorativo per trovare una maggioranza : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per le 17 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il presidente della Camera Roberto Fico. Ne dà notizia un comunicato, aggiungendo che la sala stampa aprirà alle 15.30. La decisione è arrivata dopo che il capo dello Stato ha riunito i suoi consiglieri per valutare come procedere dopo il fallimento dei due giri di consultazioni e del Mandato esplorativo della presidente del Senato Maria ...

Governo - Mattarella convoca Fico al Quirinale alle 17 : Nel pomeriggio il presidente della Camera riceverà un mandato esplorativo da parte del presidente della Repubblica per sbloccare lo stallo politico e cercare una maggioranza di Governo...

MATTARELLA CONVOCA FICO ALLE 17/ Quirinale - incarico Governo Pd-M5s : Salvini stretto fra Di Maio e Berlusconi : MATTARELLA CONVOCA Roberto FICO ALLE 17 per incarico su accordo M5s-Pd: Governo, Salvini chiede tempo per asse con Di Maio. Incognita Regionali sul Centrodestra(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 12:50:00 GMT)

MATTARELLA CONVOCA FICO ALLE 17/ Quirinale - incarico Governo Pd-M5s : Salvini stretto fra Di Maio e Berlusconi : MATTARELLA CONVOCA Roberto FICO ALLE 17 per incarico su accordo M5s-Pd: Governo, Salvini chiede tempo per asse con Di Maio. Incognita Regionali sul Centrodestra(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 12:50:00 GMT)

Molise - Giorgia Meloni : 'Gli italiani vogliono un Governo di centrodestra - Sergio Mattarella lo rispetti' : Altro che artifizio elettorale , caro Di Maio, la nostra area politica è forte, competitiva, credibile, e ancora una volta è stata premiata dai cittadini nelle urne', afferma la capogruppo alla ...

Salvini a Mattarella 'Facciamo veloce. Se ognuno scende dal piedistallo - Governo in sette giorni' : ROMA - 'Auguriamo buon lavoro al presidente Mattarella che ovviamente farà le sue scelte. Sottovoce ci tengo che gli arrivi da Trieste questa indicazione: a, facciamo veloce; b, noi le idee ce le ...

Governo : Mattarella riunisce consiglieri - attese decisioni Capo Stato : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – Nulla ancora di deciso da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sui prossimi passi da compiere sulla strada della formazione del Governo. Dopo il fine settimana di riflessione, il Capo dello Stato sta riunendo i suoi consiglieri, per valutare come procedere nelle prossime ore.Sul tavolo la possibilità di un nuovo mandato esplorativo, stavolta al presidente della Camera, Roberto Fico, con ...