Governo | Martina | M5S smetta con ambiguità e trattative parallele

Pd - Martina : “Governo con M5s? Attendiamo Mattarella”/ Orlando duro : “Se restiamo nel limbo - il partito muore” : Martina, "governo Pd-M5s? Aspettiamo Mattarella": il segretario reggente sembra aprire alla possibilità di un dialogo dopo il quasi certo fallimento dell'asse tra Di Maio e centrodestra.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 19:16:00 GMT)

Governo - Martina : “Attendiamo che parli Mattarella”. Ma nel Pd cresce la voglia di M5s. Boccia e Sala : “Distanze colmabili” : Il reggente non vuole sentire parlare di scenari ma si mette a disposizione del presidente della Repubblica. Gli altri invece sono più netti: un’intesa con il Movimento 5 stelle non solo è possibile, ma bisogna tentare di raggiungerla. anche solo su “quattro o cinque temi”. cresce nel Partito democratico la voglia di dialogo con i pentastellati di Luigi Di Maio. Nel giorno in cui Silvio Berlusconi si rimangia la proposta di ...

Governo - Martina (Pd) : “M5s? Aspettiamo le indicazioni del Colle”. “Lega? Dal prima gli italiani al prima gli interessi nostri” : “Siamo al 48esimo giorno di stallo, di polemiche, di veti e controveti. Siamo passati da prima gli italiani a prima i fatti loro e questo è inaccettabile per il Paese. Adesso Aspettiamo le indicazioni del presidente Mattarella e capiremo lo scenario futuro”. Maurizio Martina risponde con queste parole a chi gli chiede se è fattibile un accordo con il M5S. Il segretario del Pd dice poi la sua sulle continue frecciate tra Lega e ...

Governo - Berlusconi : “Salvini leader - mai detto Governo con Pd”. Martina : “Noi con M5s? Aspettiamo il Colle” : Il giorno dopo la sentenza sulla Trattativa Stato-Mafia, gli attacchi ai Cinque stelle che avrebbe mandato “a pulire i cessi di Mediaset” e l’apertura a “un governo sostenuto da alcuni esponenti del Pd”, Silvio Berlusconi torna sui suoi passi. A partire dal suo ruolo nel centrodestra: “E’ unito e Matteo Salvini è la persona che deve esprimere il leader”. Poi la retromarcia su quelle parole che ...

Governo : Martina - noi responsabili : ANSA, - ROMA, 19 APR - Se il presidente della Repubblica chiedesse un atto di responsabilità al Pd? "Anche in queste ore, in questi giorni, abbiamo sempre fatto passaggi di responsabilità. Siamo gli ...

Proposte Martina : dialogo Governo Pd-M5s?/ Famiglia - lavoro - povertà : Rosato - “alternativi a Di Maio” : Governo, i tre punti di Maurizio Martina e del Pd ai partiti: lavoro, povertà e Famiglia. Le reazioni: Orlando "un modo per stanare M5s e Lega-Salvini", M5s "iniziativa utile"(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 23:12:00 GMT)

Governo - Martina : "Nostre proposte strumentalizzate dal Movimento 5 stelle" : Il segretario reggente del Pd: fatte da mesi, sono la nostra alternativa all'orto di Salvini e al forno di Di Maio

