Governo M5S - PD? Mattarella dà l' incarico a Fico

Governo : Misiani - M5S chiuda con Lega e andiamo a vedere carte : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – ‘I Cinquestelle devono decidere cosa fare da grandi. Se chiudono una volta per tutte il tavolo con la Lega, io sono per andare a vedere le loro carte. Senza pregiudiziali, guardando solo al merito dei problemi e delle proposte. Altrimenti, è tutto tempo perso. E l’Italia di tempo da perdere non ne ha più”. Lo dichiara Antonio Misiani della minoranza Pd. L'articolo Governo: Misiani, M5S chiuda ...

Governo : Rosato - Pd al tavolo ma con M5S distanze incolmabili : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – “Pieno rispetto per il lavoro del presidente della Repubblica, un lavoro difficilissimo che sta facendo e che impegna tutti noi. Le distanze con il M5S sono oggettivamente enormi e sembrano insormontabili”. Lo ha detto Ettore Rosato parlando con i cronisti alla Camera. “Noi -aggiunge il vicepresidente della Camera- ci approcciamo in modo corretto all’incarico affidato dal presidente ...

Governo : base M5S in rivolta - mai col Pd - non scherziamo… : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – “Spero che il mio voto non sia stato buttato al vento con un accordo con il Pd. Votavo Pd, ho cambiato una volta, posso ricambiare”. Questo il tenore dei commenti postati sul blog delle Stelle, mentre si attendono le convocazioni del presidente della Camera, Roberto Fico, che ha ottenuto il mandato dal Colle per verificare una possibile alleanza tra Pd e M5S. “Il tentativo di accordo con il Pd ...

Governo : Mattarella prova a ‘scongelare’ Pd - fronte renziano ‘mai con M5S’ : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – Il mandato ‘stretto’ a Roberto Fico costringe il Pd a scendere in campo. I dem incontreranno il presidente della Camera ma il fronte renziano fa subito muro: “Un accordo politico con i 5 Stelle è impossibile” mettono nero su bianco, a stretto giro, Alessia Morani e Simona Malpezzi. I parlamentari vicini all’ex-segretario stoppano, insomma, qualsiasi fuga in avanti dell’ala ...

Mandato a Fico per verifica Governo M5s-Pd. Presidente Camera : 'Al lavoro da subito'. Orfini : 'Noi alternativi' : Roberto Fico ha ricevuto da Mattarella il Mandato per verificare una possibile intesa per un governo M5s-Pd. "Il Presidente della Repubblica ha conferito al Presidente della Camera Roberto Fico il ...

Governo - mandato a Fico per intesa M5S-dem. Orfini : Pd resta alternativo ai 5 Stelle : Il presidente della Camera ha ricevuto dal presidente della Repubblica l’incarico di verificare entro giovedì 26 aprile la fattibilità di una maggioranza di Governo tra i dem e il Movimento 5 Stelle. Obiettivo: sbloccare lo stallo politico iniziato con le elezioni Politiche . Il leader M5S Di Maio: «Saprà interpretare il mandato al meglio»...

Mattarella affida a Fico la formazione di un Governo M5s-Pd. Salvini : “È una presa in giro” : «Il presidente della Repubblica ha conferito al presidente della Camera Roberto Fico il compito di verificare un’intesa per una maggioranza parlamentare tra il Movimento Cinque Stelle il Pd per costituire il governo. Mattarella ha chiesto a Fico di verificare entro giovedì». Lo afferma Ugo Zampetti, segretario generale della presidenza della Repubb...

Governo col M5S - Marcucci e Orfini : "Non ci sono le condizioni" : Arriva la prima reazione del Pd dopo il mandato esplorativo che il presidente Mattarella ha affidato a Roberto Fico. "Non ci sono le condizioni minime per una maggioranza politica tra Cinque Stelle e Pd - dice Andrea Marcucci, capogruppo dem al Senato -. Ascolteremo il presidente Fico con la dovuta attenzione, ma per noi le distanze sul programma restano molto marcate". Poi su Twitter Marcucci con sarcasmo prende le distanze da Di Maio: "Ormai, ...

Governo - Orfini : “Incarico a Fico? Il Pd resta alternativo al M5s - non c’è possibilità di un accordo politico” : “Ascolteremo ovviamente con rispetto e attenzione Fico, con rispetto sia per lui che per la funzione che rappresenta. Ma il mio parere resta quello dei giorni scorsi: eravamo, siamo e resteremo alternativi ai Cinque stelle per cultura politica, programmi e idea della democrazia. Quindi non ci sono le condizioni per un accordo politico tra Pd e M5s. L’abbiamo sempre detto e lo ribadiamo nel merito”. Lo ha detto il presidente Pd ...

Governo - a Fico mandato esplorativo per verificare se c'è una maggioranza M5S-Pd : Il mandato affidato al presidente della Camera dal capo dello Stato: l’esponente 5 Stelle ha tempo fino a giovedì. Mattarella: «Un dovere dare presto un Governo al Paese». Duro Salvini: «Così è una presa in giro»

Incarico a Fico - Mattarella “verifica Governo Pd-M5s”/ Presidente Camera : “lavoro su temi” - mandato a giovedì : Mattarella convoca Roberto Fico alle 17 per Incarico su accordo M5s-Pd: Governo, Salvini chiede tempo per asse con Di Maio. Incognita Regionali sul Centrodestra(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:15:00 GMT)