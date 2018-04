Governo | la mossa di Mattarella | Fico convocato al Quirinale alle 17

Governo - la mossa di Franceschini all’assemblea Pd : “Basta assistere - evitare Governo M5s-Lega per il bene del Paese” : “ evitare governo M5s-Lega per il bene del Paese”. Quando ormai sembrava che il gioco incrociato dei veti dei partiti non lasciasse vie d’uscita, un segnale è arrivato dall’assemblea del Partito democratico. Dario Franceschini , esponente della minoranza, ha infatti preso la parola e si è esposto contro la linea dell’opposizione a qualsiasi costo in Parlamento: “Io credo che non basti assistere a quello che ...

Pd - la resa dei conti. Prima mossa? Delrio segretario (preferito da Renzi). In ballo la linea opposizione-sostegno a un Governo : Il percorso di dolore è ancora lungo. L’elaborazione del lutto non è nemmeno ancora cominciata: si intrecciano nomi, numeri, dichiarazioni, politichese. Un frappè di cifre e lettere che non può fare da terapia, se non in un tempo non prevedibile: il Pd è tramortito e oggi, al Nazareno, cercherà di capire da dove cominciare, quale sia la strada. In direzione il presidente Matteo Orfini leggerà la lettera di dimissioni del segretario Matteo ...