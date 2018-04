Governo | Fraccaro | “Fico? Candidato premier è Di Maio” Su contratto per Lega e Pd

Governo - Fraccaro condivide Giorgetti : “Se posizioni resteranno inconciliabili giusto tornare al voto” : “Domani (giovedì 5 aprile, ndr) ci sarà un importante incontro con Mattarella, ora è importante che la politica si sposti in quella sede”. Riccardo Fraccaro, deputato, Questore anziano della Camera dei Deputati e indicato come Ministro per i rapporti con il Parlamento del M5S, uscendo in tarda serata da Montecitorio non vuole sbilanciarsi sulle ultime dichiarazioni provenienti dalla lega. Ma incalzato dai cronisti, commenta le ...