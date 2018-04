Governo | Fico non inizierà consultazioni oggi

Governo : colloquio telefonico Casellati-Fico : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – “Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha ricevuto pochi minuti fa la telefonata del presidente della Camera, Roberto Fico. Durante il colloquio, il presidente Fico ha informato il presidente Casellati del mandato esplorativo conferitogli dal Capo dello Stato. Il presidente Casellati ha formulato al presidente Fico i migliori auguri di buon lavoro”. Si legge in una nota del ...

Governo - mandato a Fico per intesa M5S-dem. Orfini : Pd resta alternativo ai 5 Stelle : Il presidente della Camera ha ricevuto dal presidente della Repubblica l’incarico di verificare entro giovedì 26 aprile la fattibilità di una maggioranza di Governo tra i dem e il Movimento 5 Stelle. Obiettivo: sbloccare lo stallo politico iniziato con le elezioni Politiche . Il leader M5S Di Maio: «Saprà interpretare il mandato al meglio»...

Mattarella affida a Fico la formazione di un Governo M5s-Pd. Salvini : “È una presa in giro” : «Il presidente della Repubblica ha conferito al presidente della Camera Roberto Fico il compito di verificare un’intesa per una maggioranza parlamentare tra il Movimento Cinque Stelle il Pd per costituire il governo. Mattarella ha chiesto a Fico di verificare entro giovedì». Lo afferma Ugo Zampetti, segretario generale della presidenza della Repubb...

Governo - Orfini : “Incarico a Fico? Il Pd resta alternativo al M5s - non c’è possibilità di un accordo politico” : “Ascolteremo ovviamente con rispetto e attenzione Fico, con rispetto sia per lui che per la funzione che rappresenta. Ma il mio parere resta quello dei giorni scorsi: eravamo, siamo e resteremo alternativi ai Cinque stelle per cultura politica, programmi e idea della democrazia. Quindi non ci sono le condizioni per un accordo politico tra Pd e M5s. L’abbiamo sempre detto e lo ribadiamo nel merito”. Lo ha detto il presidente Pd ...

Incarico a Fico - Mattarella “verifica Governo Pd-M5s”/ Presidente Camera : “lavoro su temi” - mandato a giovedì : Mattarella convoca Roberto Fico alle 17 per Incarico su accordo M5s-Pd: Governo, Salvini chiede tempo per asse con Di Maio. Incognita Regionali sul Centrodestra(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:15:00 GMT)

Mattarella affida a Fico la formazione di un Governo M5s-Pd. Salvini a Di Maio : “Mettiamoci al tavolo e chiudiamo” : «Il presidente della Repubblica ha conferito al presidente della Camera Roberto Fico il compito di verificare un’intesa per una maggioranza parlamentare tra il Movimento Cinque Stelle il Pd per costituire il governo. Mattarella ha chiesto a Fico di verificare entro giovedì». Lo afferma Ugo Zampetti, segretario generale della presidenza della Repubb...

Governo - Mattarella conferisce il mandato esplorativo a Fico per un Governo M5s-Pd - Fico : 'Subito al lavoro' : "Il presidente della Repubblica ha conferito al presidente della Camera Roberto Fico il compito di verificare un'intesa per una maggioranza parlamentare tra il Movimento Cinque Stelle il Pd per ...

