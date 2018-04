Governo | Di Maio scarica Salvini Martina | dialogo se stop ambiguità Il leader leghista

Di Maio : Salvini non vuole assumersi responsabilità Governo insieme : Roma, 23 apr. , askanews, 'In questi giorni ho chiesto a più riprese a Matteo Salvini di sedersi al tavolo come leader della Lega per discutere i termini del contratto di governo' ma 'dal suo ...

Governo - Di Maio : “Ok al dialogo con il Pdd - la Lega non vuole”. Martina : “Sì a confronto se sono finite le ambiguità” : “Io accetto la richiesta del capo dello Stato e presto incontrerò il Presidente della Camera per valutare la possibilità di questo percorso, visto e considerato che dall’altra parte non hanno voluto ascoltare i loro stessi elettori che chiedevano a Salvini di fare questo passo”. Così Luigi Di Maio sul blog dove aggiunge: “Questa è la settimana decisiva e sono molto ottimista” perché “non sarà un’alleanza: quello che ...

Governo : Di Maio - Salvini non vuole governare - buona fortuna (2) : (AdnKronos) – “In questi giorni – spiega Di Maio sul blog – ho chiesto a più riprese a Matteo Salvini di sedersi al tavolo come leader della Lega per discutere i termini del contratto di Governo. E’ cosa nota che abbiamo delle differenze programmatiche, ma è altrettanto chiaro che abbiamo tanti obbiettivi in comune che potremmo realizzare. Penso alla Legge Fornero, alla riduzione delle tasse, ai diritti dei ...

Governo : Di Maio - con Pd non sarà alleanza ma contratto - io ottimista : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – “Questa è la settimana decisiva per dare un Governo al Paese e sono molto ottimista. Lo sono perché non sarà un’alleanza. Voglio dirlo chiaramente ai nostri attivisti: quello che valeva per la Lega, vale anche per il Pd. Le condizioni non cambiano: vogliamo un contratto di Governo, fatto a partire dal nostro programma e sulla base redatta dal professor Giacinto Della Cananea”. Lo puntualizza ...

Di Maio canta già vittoria : "Contratto di Governo col Pd" : "Questa è la settimana decisiva per dare un governo al Paese e sono molto ottimista. Lo sono perché non sarà un'alleanza. Voglio dirlo chiaramente ai nostri attivisti: quello che valeva per la Lega, vale anche per il Pd. Le condizioni non cambiano: vogliamo un contratto di governo, fatto a partire dal nostro programma e sulla base redatta dal professor Giacinto Della Cananea". Così il capo politico M5s Luigi Di Maio in un post sul Blog delle ...

Mattarella affida a Fico la formazione di un Governo M5s-Pd. Salvini : “È una presa in giro” - Di Maio : “Basta accordi con la Lega” : «Il presidente della Repubblica ha conferito al presidente della Camera Roberto Fico il compito di verificare un’intesa per una maggioranza parlamentare tra il Movimento Cinque Stelle il Pd per costituire il governo. Mattarella ha chiesto a Fico di verificare entro giovedì». Lo afferma Ugo Zampetti, segretario generale della presidenza della Repubb...

Sabino Cassese - parla il 'premier' del Governo dei giudici : così tira la volata a Di Maio : L'ultimo tentativo di Sergio Mattarella è l'incarico esplorativo a Roberto Fico . Se anche quest'ultimo fallirà, dal Quirinale potrebbe presto arrivare la nomina per Sabino Cassese , decano dei ...

Governo - Fraccaro : “Fico? Candidato premier è Di Maio”. Su contratto per Lega e Pd : “Niente mafia e corruzione? E’ testo base” : Riccardo Fraccaro all’alba della convocazione al Quirinale di Roberto Fico, Presidente della Camera dei Deputati: “Fico avrà tutto il nostro sostegno e il nostro apprezzamento, ma il nostro Candidato premier è e resterà Luigi Di Maio così come deciso da 11 milioni di italiani”. Sul ‘contratto di programma’ lanciato questa mattina da Luigi Di Maio e indirizzato a Pd e Lega, tra i 10 punti mancano lotta alla ...

Mattarella convoca Fico al Quirinale/ Governo M5s-Pd? Mandato potrebbe includere Di Maio-Lega : Mattarella convoca Roberto Fico alle 17 per incarico su accordo M5s-Pd: Governo, Salvini chiede tempo per asse con Di Maio. Incognita Regionali sul Centrodestra(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 15:04:00 GMT)

Governo - Mattarella convoca Fico. Pressing Salvini su Di Maio. Berlusconi attacca ancora M5s : Ribadisco inoltre che le distanze programmatiche e di impostazione politica tra il Pd e il M5S sono enormi: mi sembra quasi impossibile colmarle. Una cosa è dunque aprire a un confronto con M5S ...

Governo - Di Maio : grosso in bocca al lupo a Fico - ore cruciali : Roma, 23 apr. , askanews, - "Oggi il Presidente Mattarella ha convocato il presidente della Camera Roberto Fico per assegnargli un mandato. Alle 17 sapremo quale sarà il perimetro di questo mandato. ...

Il patto di Governo di Di Maio dimostra che un patto di Governo è impossibile : Infine, nel programma della terza forza politica è a più riprese espresse il convincimento che occorre tornare alla situazione precedente alla stipulazione del Trattato di Maastricht , ..., '. Ciò ...