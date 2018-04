Governo | attesa per le decisioni di Mattarella | verso un mandato a Fico

Elezioni Molise - in testa il centrodestra davanti a M5s. Attesa per l’impatto sul risiko di Governo : L’affluenza definitiva si ferma al 52,2 per cento. I molisani sono chiamati ad eleggere il successore di Paolo Frattura (Pd), presidente uscente. Dalle prime sezioni scrutinate è in testa il candidato del centrodestra Donato Toma davanti ad Andrea Greco del Cinque stelle. Staccato Carlo Veneziale del centrosinistra. La competizione è importante anche per capire se ci saranno impatti sulla formazione del governo nazionale...

Elezioni Molise - in corso lo spoglio. In testa Toma (centrodestra). Attesa per l’impatto sulla formazione del Governo : L’affluenza definitiva si ferma al 52,2 per cento. I molisani sono chiamati ad eleggere il successore di Paolo Frattura (Pd), presidente uscente. Dalle prime sezioni scrutinate è in testa il candidato del centrodestra Donato Toma davanti ad Andrea Greco del Cinque stelle. Staccato Carlo Veneziale del centrosinistra. La competizione è importante anche per capire se ci saranno impatti sulla formazione del governo nazionale...

Elezioni Molise - in corso lo spoglio. In testa Toma (centrodestra. Attesa per l’impatto sulla formazione del Governo : L’affluenza definitiva si ferma al 52,2 per cento. I molisani sono chiamati ad eleggere il successore di Paolo Frattura (Pd), presidente uscente. Dalle prime sezioni scrutinate è in testa il candidato del centrodestra Donato Toma (51,1%) davanti ad Andrea Greco del Cinque stelle (34,3%). Staccato Carlo Veneziale del centrosinistra (14,5%). La competizione è importante anche per capire se ci saranno impatti sulla formazione del governo ...

Molise - in corso lo spoglio delle regionali. C’è attesa per l’impatto sulla formazione del Governo : I 331 mila aventi diritto al voto devono eleggere il successore di Paolo Frattura (Pd), presidente uscente. Si sfidano Andrea Greco (M5S), Donato Toma (Centrodestra), Carlo Veneziale (Centrosinistra) e Agostino Di Giacomo (Casapound) in una competizione importante per capire se ci saranno impatti sulla formazione del governo nazionale...

Attesa per decisioni Colle su Governo - Berlusconi chiude a M5s : Roma, 22 apr. , askanews, Con un occhio al voto in Molise, i partiti aspettano le decisioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che dopo due giorni di riflessione domani dovrebbe ...

Attesa per decisioni Colle su Governo - Berlusconi chiude a M5s : Questa è una clamorosa dimostrazione di immaturità politica, di arroganza e di sete di potere dei 5 Stelle, hanno dimostrato in modo inconfutabile che non sarebbe ipotizzabile governare con loro".Se ...

Governo - Di Maio 'corteggia' Salvini in attesa delle scelte di Mattarella : Domani il capo dello Stato potrebbe conferire il mandato esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico. Intanto Di Maio continua a corteggiare la Lega, però lascia aperto anche il dialogo con il ...

Governo - in campo i consiglieri di Mattarella nell'attesa di Fico «esploratore» : Dopo Elisabetta Casellati, lunedì dovrebbe toccare a Roberto Fico. Un'alternanza motivata non soltanto da una simmetria istituzionale , la prima è presidente del Senato, il secondo della Camera, , ma ...

Parlamento : Crimi vede Molteni - subito al lavoro in attesa Governo : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – “Oggi ho incontrato il presidente della commissione Speciale, Nicola Molteni, mio omologo alla Camera, per coordinare il lavoro sui provvedimenti legislativi che entrambi gli organi parlamentari inizieranno ad esaminare. Ciò in modo che il Parlamento, in attesa che si formi il nuovo governo, possa essere già operativo e incominciare a lavorare”. Lo scrive il senatore M5S Vito Crimi, a capo della ...

Governo - attesa decisioni Mattarella - Pd punta su Governo presidente : Mentre da Forlì oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella elogia il dinamismo dell'Italia e dice che la politica non si fa solo in Parlamento, le forze politiche sembrano ancora bloccate in uno stallo sulla formazione del prossimo governo.

In attesa del nuovo Governo l'Italia si divide sulla Siria. Salvini : "Basta farneticare su missili" : Gentiloni difende la propria posizione a fianco degli alleati storici, Stati Uniti, Francia e Regno Unito, a cui dice di "aver sempre dato supporto". La scelta di prendere tempo e' stata pero' criticata aspramente dai partiti che in modo trasversale hanno chiesto all'esecutivo di presentarsi in parlamento per un'informativa urgente. Ma non sarebbe arrivata alcuna richiesta da parte degli americani di poter utilizzare le basi per i raid

ALITALIA/ Lufthansa e Air France 'a bocca asciutta' in attesa del nuovo Governo : ALITALIA potrebbe non essere più venduta. Air France, Lufthansa e gli altri aspiranti acquirenti attendono infatti di sapere chi andrà al Governo.

Furlan - Cisl - : attesa per Governo - priorità Paese è il lavoro : Palermo , askanews, - "La Sicilia, come tutto il Paese, deve innanzitutto investire sul lavoro. Infrastrutture, ricerca, innovazione, formazione sono le questioni su cui è necessario intervenire ...

Ilva e Alitalia in primo piano in attesa di schiarite sul Governo : ... International Monetary Fund; Luigi Federico Signorini, Banca d'Italia - Ubi Banca: assemblea a Brescia - Istat: prezzi abitazioni IV trimestre 2017; nota mensile sull'andamento dell'economia ...