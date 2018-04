Governo | a otto settimane dal voto si va verso il mandato a Fico

Berlusconi chiude a M5S : mi sono rotto - Governo solo centrodestra : Larino, 20 apr. , askanews, - Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi chiude definitivamente a ogni collaborazione di governo con i Cinquestelle da Larino , Campobasso, , dove il leader di Forza ...

Governo - Casellati da Mattarella/ Berlusconi “mi sono rotto di M5s”; ko asse Salvini-Di Maio - incarico a Fico? : Governo, Casellati da Mattarella: Berlusconi chiude ogni accordo, "mi sono rotto del M5s". Ronzulli, "chiusa pratica con 5Stelle". Salta accordo Di Maio-Salvini, incarico a Fico col Pd?(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 12:38:00 GMT)

Il braccio di ferro Salvini-Di Maio sotto il pressing del Governo istituzionale : Alla fine la scelta del capo dello Stato di dare un mandato mirato (solo tra centro-destra e 5 Stelle) e tempi brevi (fino a oggi) all’esplorazione di Elisabetta Casellati sta...

Governo - Salvini : «Un terzo nome per l'incarico? Sì - se sottoscrive un programma che condivido» : «Se ci fosse qualcuno in gamba che sottoscrive un programma che condivido perché no. Io a differenza di Di Maio non sono qua a dire o Governo io o non si fa niente». È una...

Governo in stallo - Salvini sbotta con Berlusconi e Di Maio : “Avete rotto le p...” : La situazione di stallo sul prossimo Governo sta facendo perdere la pazienza a Matteo Salvini. Il leader della Lega durante una diretta su

Governo? Non so cosa dobbiamo sperare sotto il cielo stellato delle praterie padane : Lo scenario post elettorale non è appassionante e il racconto che ci accompagna è ripetitivo: ogni giorno che passa, riviviamo ossessivamente il giorno precedente, come ne "Il giorno della marmotta", il film di Harold Ramis del 1993.Chi ha vinto le elezioni non ha davanti una luna di miele, forse perché nessuno ha vinto abbastanza.La legge elettorale è secondo la vulgata uno degli argomenti più noiosi e meno ...

Di Maio è un disco rotto : "Governo con la Lega o col Pd" : 'Lavoriamo per formare la maggioranza' . Al presidente della Repubblica Sergio Mattarella , Luigi Di Maio non fa che ripetere il solito refrain degli ultimi giorni. 'I nostri interlocutori sono la ...

Di Maio : contratto di Governo si può sottoscrivere con Pd o Lega : "Con il voto gli italiani hanno bocciato i governi di scopo, hanno stabilito che si deve governare per cambiare e hanno chiesto che si mettano al centro i loro problemi". Lo afferma il leader del M5s ...

Pietro Grasso - a cosa si è ridotto per andare al Governo : sostegno al M5s ma solo sui temi : Anche se relegato nel gruppo misto dopo il flop elettorale, Pietro Grasso non si è perso d'animo. E così, dopo il colloquio per le consultazioni con il presidente Sergio Mattarella, ha provato a ...

Governo - Di Maio lancia contratto da sottoscrivere : o con Lega o con Pd : Alla vigilia dell'avvio delle consultazioni al Quirinale un'apertura che esclude però qualsiasi alleanza con Forza Italia - Al conto alla rovescia per l'avvio delle consultazioni al Quirinale , domani ...

Governo - Di Maio lancia programma di Governo : “Da sottoscrivere o con Lega o con Pd. Ma fuori Forza Italia” : Un programma di governo da sottoscrivere con la Lega o con il Partito democratico. A condizione che Forza Italia, e naturalmente Silvio Berlusconi, rimanga fuori da tutto. Sarà questa – secondo quanto riferisce Corriere.it e come confermato da fonti M5s a ilfatto.it – la posizione del M5s alle consultazioni, che Luigi Di Maio spiegherà nelle prossime ore, a iniziare dalla sua apparizione a Di Martedì. L'articolo governo, Di Maio ...