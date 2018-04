Google Pay si prepara a supportare carte di imbarco aeree e biglietti per eventi

Google Assistant e Pay vi permetteranno di inviare soldi a parenti e amici : Google Assistant si integra con Google Pay in modo che gli utenti possano inviare tramite comandi vocali denaro ai propri parenti o amici.Google Assistant, l’assistente virtuale di Google che vi permette di compiere varie attività attraverso semplici comandi vocali, da oggi ha una funzionalità in più.Google Assistant integra adesso Pay, il servizio di pagamento in mobilitàIl colosso americano ha infatti integrato il servizio di pagamento ...

Google lancia Instant Play - aggiorna Maps e App Google e arricchisce Google Pay : Goog,e presenta Google Play Instant per provare giochi e app, aggiorna Maps e App Google, aggiunge la possibilità di acquistare biglietti per i mezzi pubblici su Google Pay e premi per gli utenti che si registrano prima della pubblicazione dei giochi. L'articolo Google lancia Instant Play, aggiorna Maps e App Google e arricchisce Google Pay proviene da TuttoAndroid.

Google Pay arriva su Wear OS anche in Canada - Spagna e Australia : Google continua a spingere sulla piattaforma Google Pay che da oggi è disponibile anche attraverso Wear OS, che ha da ieri sostituito Android Wear, in Canada, Spagna e Australia. L'articolo Google Pay arriva su Wear OS anche in Canada, Spagna e Australia proviene da TuttoAndroid.

Google Pay v1.54 si avvicina ai biglietti per i mezzi di trasporto ed assorbe il trasferimento di denaro P2P : Google Pay si aggiorna alla v1.54 e si avvicina sempre più al supporto dei biglietti per i mezzi di trasporto ed assorbe il trasferimento di denaro P2P. L'ultimo aggiornamento non porta particolari cambiamenti dal punto di vista della forma, ma è nella sostanza che l'update si fa interessante. Scopriamo insieme Google Pay v1.54, sperando che arrivi presto in Italia. L'articolo Google Pay v1.54 si avvicina ai biglietti per i mezzi di trasporto ...

Google Contatti permette ora di inviare denaro con Google Pay : Google Contatti sta iniziando a includere una funzione per il trasferimento del denaro attraverso Google Pay: la novità è in rollout lato server e sta piano piano raggiungendo i Paesi in cui il servizio di pagamento di Big G è disponibile. L'articolo Google Contatti permette ora di inviare denaro con Google Pay proviene da TuttoAndroid.

Ripple oggi attaccherà quota 1 dollaro? Previsioni quotazione XRP e accordo con Google Pay : Anzi si può anche aggiungere che con il lancio di Litepay , Litecoin, attualmente quinta criptovaluta al mondo per capitalizzazione, si stia sempre più imponendo come una alternativa a Ripple. ...

Google Pay v1.53 è in roll out con un nuovo design e tante novità in arrivo : Nella giornata di ieri Google aveva annunciato un importante novità per Google Pay, che è sbarcata finalmente nel Play Store (per ora solo in USA e Regno Unito) ed ha preso il posto di Android Pay e Google Wallet. Oggi invece è partito il roll out del primo importante aggiornamento dell'app, che la porta alla v1.53. Scopriamo insieme le principali novità. L'articolo Google Pay v1.53 è in roll out con un nuovo design e tante novità in arrivo è ...