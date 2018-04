Google Chat | parte la sfida a WhatsApp

Google - saluta Allo e passa a 'Chat' per scambiare messaggi su Android : Big G 'parcheggia' Allo, l'app di messaggistica intelligente con l'assistente virtuale per far convergere sul sistema Rcs (Rich Communications Service) che...

Google : arriva la Chat per gli Android Video : Dopo moltissimi tentativi da parte di #Google di creare un app di messaggistica istantanea che assomigliasse a Whatsapp, pare che i creatori siano arrivati ad un'altra ed innovativa soluzione. L'azienda di Mountain View fino ad oggi ha creato numerose app che però non sono state assolutamente utilizzate dagli utenti. Da qualche tempo pare che i creatori di Google stiano pensando a rivoluzionare completamente il concetto di messaggistica ...

Google saluta Allo per dedicarsi a Chat - una estensione di Messaggi Android : Google annuncia di aver sospeso lo sviluppo di Google Allo per dedicarsi a Chat, un servizio realizzato con gli operatori che sarà integrato in Messaggi Android. L'articolo Google saluta Allo per dedicarsi a Chat, una estensione di Messaggi Android proviene da TuttoAndroid.

Google lancia Hangouts Chat - migliora G Suite e i risultati delle ricerche : Google rende più intelligente G Suite con il Quick Access nei Documenti, lancia Hangouts Chat, un concorrente di Slack, e offre risultati più accurati alle nostre domande nella funzione di ricerca. L'articolo Google lancia Hangouts Chat, migliora G Suite e i risultati delle ricerche è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.