Giro d' Italia in Abruzzo dal 13 al 15 maggio | sarà commemorata tragedia di Rigopiano

Giro d’Italia 2018 - seconda tappa : Haifa-Tel Aviv. Prima occasione per i velocisti : La seconda tappa del Giro d’Italia 2018 vedrà i corridori affrontare 167 km da Haifa a Tel Aviv. Una frazione quasi interamente pianeggiante e che sarà quindi la Prima occasione per i velocisti. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso della seconda tappa del Giro d’Italia. Ci aspettiamo un’andatura elevata fin dalla partenza, visto che dopo 11 km è posto il traguardo volante di Acres, ghiotta occasione per accumulare punti ...

Giro d'Italia - Lance Armstrong alla partenza in Israele : Dopo appena quattro giorni dal suo patteggiamento con le autorità federali, con cui ha chiuso la causa che avrebbe potuto metterlo sul lastrico, Lance Armstrong nel suo podcast "Stage" fa un grande ...

Giro d’Italia 2018 : Lance Armstrong sarà alla grande partenza da Gerusalemme : Risolti definitivamente i problemi con la giustizia, con il patteggiamento arrivato nei giorni scorsi, Lance Armstrong torna a far parlar di sé in ambito ciclistico. Lo statunitense ha deciso di presentarsi in quel di Gerusalemme per la grande partenza del Giro d’Italia 2018, dove commenterà le prime tre tappe. Questo il suo annuncio sul suo podcast: “Una grande partenza di questo livello in un paese così lontano dall’Europa è ...

Giro d’Italia 2018 : il regolamento. Tutte le classifiche - il tempo massimo e i secondi di abbuono nelle singole tappe : Sta arrivando il momento clou della stagione: poco meno di due settimane e scatta da Gerusalemme il Giro d’Italia 2018. Andiamo a scoprire i punti più importanti del regolamento della Corsa Rosa: molte cose da sapere in vista delle 21 frazioni, soprattutto in chiave classifiche ed abbuoni. ABBUONI Gli abbuoni di tempo indicati in quest’articolo sono validi ai soli fini della classifica generale individuale. Agli arrivi di ciascuna tappa in ...

Giro d’Italia 2018 : svelata la formazione della Lotto Soudal. Ci sarà Tim Wellens : Sempre più vicina la partenza della prima corsa a tappe stagionale: il Giro d’Italia. Tutto pronto per lo start da Gerusalemme, in Israele, a poco a poco le compagini stanno organizzandosi per l’appuntamento con la Corsa Rosa. A poco meno di due settimane dalla cronometro iniziale, la Lotto Soudal sembra aver deciso (anche se non ufficialmente, come scritto da Cyclisme Revue.be) i propri alfieri per il Giro. Ovviamente, con il ...

Giro d'Italia - tanti campioni al via sognando la maglia rosa Video : Il #Giro d'Italia 2018 si avvicina, ed è gia' possibile iniziare a fare alcune riflessioni in merito all'elenco dei partecipanti annunciato che, come è giusto che sia per una delle corse più importanti in assoluto, si presenta ricco di grandi personalita'. Le squadre e i corridori Sara' innanzitutto presente al Giro il Team Sunweb con Tom Dumoulin, vincitore della scorsa edizione in maniera molto netta: il corridore olandese ha confermato le sue ...

Giro d’Italia 2018 - le date di tutte le 21 tappe. Tutte le Regioni attraversate e il programma : Il Giro d’Italia 2018 si correrà dal 4 al 27 maggio: 21 tappe, 3563 chilometri, tre settimane di gara e di battaglia, grande spettacolo in Giro per tutto lo Stivale e non solo. La Corsa Rosa, infatti, scatterà da Gerusalemme e le prime tre frazioni si svilupperanno in Israele: per la prima volta nella storia una grande corsa a tappe partirà fuori dall’Europa. Cronometro d’apertura di 10 chilometri poi due tappe teoricamente ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali tornerà al Giro d’Italia? Tutti i possibili piani dello Squalo e il flirt con la Corsa Rosa : Vincenzo Nibali tornerà al Giro d’Italia in futuro? Lo Squalo ha vinto la Corsa Rosa per due volte in carriera (2013-2016), è salito sul podio altre tre volte (secondo nel 2011, terzo nel 2017 e nel 2010) e ha indubbiamente nel cuore la prima Corsa a tappe della stagione. Quest’anno, però, il siciliano ha deciso di non correre sulle strade del nostro Paese per puntare tutto sul Tour de France e soprattutto sul Mondiale di Innsbruck ...

Giro d’Italia 2018 - i favoriti. Fabio Aru sfida Chris Froome - Dumoulin per difendere lo scettro : È iniziato il conto alla rovescia per il Giro d’Italia 2018 che prenderà il via venerdì 4 maggio da Gerusalemme. La Corsa Rosa, giunta quest’anno alla 101ma edizione, regalerà grandissimo spettacolo attraverso 21 tappe con due cronometro e otto arrivi in salita. Alla partenza troveremo tanti campioni che si daranno battaglia per conquistare il Trofeo Senza Fine. Andiamo quindi ad analizzare i favoriti del Giro d’Italia. La sfida più ...

Giro d'Italia - tanti campioni al via sognando la maglia rosa : Il Giro d'Italia 2018 si avvicina, ed è già possibile iniziare a fare alcune riflessioni in merito all'elenco dei partecipanti annunciato che, come è giusto che sia per una delle corse più importanti in assoluto, si presenta ricco di grandi personalità. Le squadre e i corridori Sarà innanzitutto presente al Giro il Team Sunweb con Tom Dumoulin, vincitore della scorsa edizione in maniera molto netta: il corridore olandese ha confermato le sue ...

Giro d’Italia 2018 - chi parteciperà? Fabio Aru e Chris Froome le stelle - assenti Vincenzo Nibali e Nairo Quintana : Il Giro d’Italia 2018 si preannuncia decisamente spettacolare e avvincente, una corsa a tappe che ci terrà compagnia per tre settimane a partire dal 4 maggio e che è entrata nelle abitudini degli italiani, appassionati e non del ciclismo. Il percorso è molto complesso con diverse salite impegnative tra cui spiccano Zoncolan, Colle delle Finestre e Cervinia senza dimenticarsi di Campo Imperatore ed Etna, con due cronometro che potrebbero ...

Giro d’Italia 2018 : come vederlo in tv? Tutti gli appuntamenti su Rai ed Eurosport : Venerdì 4 maggio prenderà il via da Gerusalemme l’edizione 101 del Giro d’Italia, che si concluderà poi domenica 27 a Roma. La Corsa Rosa offrirà anche quest’anno grandissimo spettacolo attraverso 21 tappe che uniranno il Bel Paese da nord a sud. Tra scenari mozzafiato e salite mitiche si sfideranno i più grandi corridori del mondo per conquistare il Trofeo Senza Fine. Sarà quindi un appuntamento impedibile per Tutti gli appassionati. ...

Giro d’Italia 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti (in aggiornamento) : Il Giro d’Italia 2018 si avvicina e di conseguenza va a riempirsi l’elenco dei partecipanti all’edizione numero 101 della corsa rosa. Di seguito vi presentiamo l’elenco completo dei partecipanti, che andremo ad aggiornare con il passare dei giorni e gli annunci delle formazioni ufficiali da parte delle squadre. UAE-Team Emirates .. ARU Fabio .. LAENGEN Vegard Stake .. POLANC Jan Androni – Sidermec – ...

Giro d’Italia 2018 - il percorso e le 21 tappe. Le stellette di difficoltà : A poco meno di due settimane dalla grande partenza del Giro d’Italia 2018, è tempo di prendere definitivamente le misure con il percorso. 21 tappe, 3 giorni di riposo e, come al solito, tanta salita. Vi presentiamo tutto il percorso e le tappe con le stellette di difficoltà di ognuna, per orientarsi al meglio nel viaggio che porterà i girini da Gerusalemme fino a Roma. Venerdì 4 maggio, 1a tappa: Gerusalemme – Gerusalemme (Cronometro, 9.7 ...