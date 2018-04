GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO OCCASIONE PER RIFLETTERE

GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO E DELLA LETTURA - UN'OCCASIONE PER RIFLETTERE : ... portando Marco Polo a spingersi ad oriente e Cristoforo Colombo ad occidente, aprendo così l'Europa ad una prospettiva MONDIALE, e Galileo Galilei a superare alcune 'verità' di scienza, e che ha ...

Oggi è la GIORNATA MONDIALE del Libro - ma 6 italiani su 10 non ne leggono nemmeno uno all'anno : In tutto il mondo imperversano le celebrazioni per la Giornata UNESCO dedicata al Libro e al diritto d'autore, ma i lettori italiani sono ormai in via d'estinzione

Oggi è la GIORNATA MONDIALE del Libro - ma 6 italiani su 10 non ne leggono nemmeno un all'anno : Il 23 aprile ogni anno si celebra in più di 100 Paesi la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore, istituita nel 1996 dall'UNESCO e festeggiata con iniziative, eventi e progetti volti a promuovere la lettura, le attività editoriali e l'importanza della proprietà intellettuale protetta dal copyright.L'idea di una Giornata dedicata al Libro nacque per la prima volta in Catalogna, promossa dallo scrittore valenziano ...

GIORNATA MONDIALE del libro : incontri ed eventi per celebrarla : In tutto il mondo, oggi si celebra la Giornata del libro e del diritto d'autore. L'Unesco ha istituito la Giornata mondiale del libro nel 1996, per promuovere la lettura e l'importanza di leggere, dato che i ...

Oggi è la GIORNATA MONDIALE del libro e del diritto d’autore : L’Unesco, nel 1995, ha approvato la Giornata mondiale del libro, allargando a tutto il globo un tradizione che era nata in Catalogna dove già nel 1926, re Alfonso XIII aveva promulgato un decreto che la istituzionalizzava, scegliendo come giorno il 6 febbraio, quello della nascita di Cervantes. Poi, nel 1931 fu spostato al 23 aprile che è il giorno della morte del grande autore spagnolo. Lo stesso giorno e lo stesso anno – 1616 – ...

GIORNATA MONDIALE del libro : da Milano a Napoli - un romanzo per ogni città : In occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore la Commissione italiana dell’Unesco ha lanciato un’interessante iniziativa: scegliere per ogni città un libro. Ecco i migliori, da Napoli a Milano.Continua a leggere

Rai : programmazione speciale per la GIORNATA MONDIALE del Libro : Dal 1996, ogni anno si celebra il 23 di aprile in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Libro che con incontri letterari, concerti e manifestazioni, vuole far riscoprire il piacere della lettura e rendere i libri accessibili a tutti. Un omaggio al Libro ...

GIORNATA MONDIALE della Terra 2018 in tv - tutti gli appuntamenti speciali : La Giornata Mondiale della Terra celebra nel 2018 la sua 48esima edizione: è stata istituita nel 1969 e la prima è stata celebrata il 22 aprile 1970, con una data scelta per essere un mese e due giorni dopo l'equinozio di primavera. L'Earth Day offre un momento di riflessione sullo stato del nostro pianeta, anche se le condizioni sempre più grave in cui versa a causa della nostra incoscienza ha ormai reso l'inquinamento, il riscaldamento ...

GIORNATA MONDIALE della terra - al via l’edizione 2018 sulla lotta all’inquinamento da plastica : È dedicata alla lotta all’inquinamento da plastica l’edizione 2018 della Giornata Mondiale della terra, promossa dall’Onu e celebrata domenica 22 aprile. E mentre sul sito internazionale dell’Earth Day si racconta come il fenomeno “sta avvelenando i nostri oceani e le nostre terre colpendo la vita marina e la nostra salute”, l’immagine più emblematica è quella, diffusa solo una decina di giorni fa, della carcassa di un capodoglio trovato su una ...

GIORNATA MONDIALE della Terra - 10 foto sulla bellezza del nostro Pianeta : La Giornata Mondiale della Terra viene celebrata, ogni anno, un mese e due giorni dopo l’equinozio di primavera: fortemente voluta dalle Nazioni Unite, oggi vi prendono parte 175 paesi con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica in merito alle problematiche ambientali che il mondo deve affrontare. Celebrata per la prima volta nel 1970, è diventata un’occasione educativa e informativa nella quale organizzazioni, ...

GIORNATA MONDIALE della Terra : il 75% del suolo è degradato : Giornata Mondiale della Terra, i geologi: degrado del suolo provocato dall’attività antropica. Il 75% del suolo è degradato.

GIORNATA MONDIALE contro la malaria. Dedicato ai viaggiatori - proteggersi dalla malaria : ... la più diffusa malattia tropicale che, con oltre 240 milioni di casi ogni anno, costituisce ancora un enorme problema di sanità pubblica nel mondo, rappresentando la prima causa di malattia e di ...

Ambiente : oggi è la GIORNATA MONDIALE dei pesci : Si celebra oggi in tutto il mondo la giornata della migrazione dei pesci, un evento importante per l’Ambiente ma ancora poco conosciuto e trascurato (talvolta deriso) soprattutto da parte delle istituzioni che gestiscono i fiumi ed i torrenti. Dighe, briglie ed opere fluviali in genere, sbarrano i corsi d’acqua ed impediscono ai pesci migratori di risalire ai luoghi dove sono nati per riprodursi (spesso morendo poco dopo, come è il ...

Il 22 aprile 2018 è la GIORNATA MONDIALE della Terra : ecco dove viverla - viaggiando [FOTO] : 1/28 ...