Giappone | per Kuroda allentamento monetario ' durerà ancora'

Giappone : morta la persona più vecchia del mondo - aveva 117 anni : morta in Giappone la persona più anziana del mondo: si tratta di Nabi Tajima, una donna Giapponese di 117 anni, deceduta in un ospedale della regione di Kagoshima, secondo quanto riferito da un funzionario locale all’agenzia Afp. Nabi Tajima era nata il 4 agosto del 1900 ed era diventata la donna più vecchia del mondo dopo il decesso della giamaicana Violet Brown nel settembre 2017. L’uomo più anziano del mondo è al momento Masazo ...

Terremoti - una delegazione di esperti Giapponesi in Abruzzo per scoprire le tecniche italiane anti calamità : In Abruzzo per conoscere le tecniche organizzative e operative per affrontare le emergenze nelle situazioni di catastrofiche naturali e in particolare in caso di terremoto. E’ quanto vuole apprendere una delegazione composta da 16 professionisti provenienti da tutto il Giappone in visita in questi giorni nella nostra regione su mandato del governo del Sol Levante. Dopo aver avuto modo di visitare la centrale operativa della Protezione ...

Giappone : surplus commerciale verso Usa aumentato del 6 per cento lo scorso anno fiscale : I dati, pubblicati in concomitanza con la visita ufficiale del premier Shinzo Abe negli Usa, collocano l'avanzo nei confronti della prima economia mondiale a 65 miliardi di dollari, per effetto delle ...

Giappone - aperto itinerario tra due pareti di neve. VIDEO - : Le pareti del "canyon" possono raggiungere i 20 metri di altezza, e si abbassano lentamente con l'avvicinarsi dell'estate

?Il Giappone rivela i nomi dell'Unità 731 - il 'gruppo della morte' che sperimentava su esseri umani : L'Unità 731 era il segretissimo corpo militare dell'esercito nipponico ai tempi della Seconda Guerra. Ufficialmente doveva occuparsi di prevenzione di epidemie, in realtà operava per lo sviluppo di armi biologiche e batteriologiche. E per farlo, vivisezionava uomini, portava al congelamento i prigionieri per studiare lo sviluppo delle necrosi e sperimentava sugli esseri umani l’antrace, il vaiolo e il botulino

Gigantesca frana in Giappone : un morto e 5 dispersi nella prefettura di Oita : Una frana si è staccata martedì mattina su un versante di una montagna nella prefettura di Oita, in Giappone: il bilancio è di un morto e cinque dispersi. Circa 200 uomini tra forze di polizia a vigili del fuoco sono impegnati nella ricerca dei superstiti. I geologi escludono che lo smottamento sia stato determinato da piogge torrenziali o terremoti: è possibile sia stata originata invece da un’alterazione dello strato roccioso del ...

Nintendo Switch supera quota 4 milioni di unità vendute in Giappone in 13 mesi : Grazie ai dati forniti da Media Create, apprendiamo che Nintendo Switch in Giappone ha superato quota quattro milioni di unità vendute.Per essere più precisi, combinando gli ultimi numeri settimanali con i dati storici, Switch ha piazzato 4.036.797 unità, come segnala Dualshockers. Quello che rende il dato più impressionante è che questo risultato è stato raggiunto in poco più di undici mesi.D'altra parte, il concorrente locale più diretto di ...

Giappone - scoperto maxi tesoro di 'terre rare' : Un bottino da 16 tonnellate di minerali necessari al settore tecnologico e dell'energia pulita è stato rinvenuto nel Pacifico. Vola la Borsa di Tokyo

Giappone - le colonnine per le auto elettriche superano i distributori di carburante : MILANO - In Giappone le auto elettriche hanno messo la freccia; nel paese asiatico, le colonnine per la ricarica di vetture senza emissioni di CO2 sono più diffuse dei distributori di benzina. Il ...

Giappone - sei dispersi per una frana nel Sud-Ovest del Paese - : Una massa di fango è crollata investendo quattro abitazioni nella prefettura di Oita. I dispersi sono un uomo di 45 anni e quattro donne di età compresa tra i 21 e i 90