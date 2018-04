Ghost Trick sta per tornare? Capcom Francia sorprende i fan con un misterioso teaser

eurogamer

(Di lunedì 23 aprile 2018) Nella giornata di oggiha pubblicato un'immagine che ha saputo attrarre la curiosità di fan e addetti ai lavori, unche potrebbe anticipare il ritorno di, il protagonista dell'omonimo videogioco del 2011 arrivato inizialmente su Nintendo DS e in seguito su dispositivi iOS.L'immagine, un collage che cela con evidenza la figura di, è corredata dalla didascalia "Allora, riuscite a riconoscerlo?", e potrebbe essere stata pubblicata per anticipare un imminente annuncio del publisher relativo a questa IP. Non possiamo cogliere altro dal tweet pubblicato daFrance, ma è sicuramente un buon auspicio per coloro che sono rimasti vedovi di questa interessante avventura grafica.Che ne pensate,ha in serbo un annuncio?Read more…