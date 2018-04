Germania | non solo Merkel | 5 partiti su 6 guidati da una donna Ma il gap salariale tra

ANDREA NAHLES PRESIDENTE SPD - Germania/ Leader Socialdemocratici - ecco perché non è la nuova Merkel : GERMANIA, Spd sceglie ANDREA NAHLES: è lei la nuova Leader del Partito socialdemocratico. I suoi ruoli precedenti, il discorso e i suoi programmi per il Paese.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 11:10:00 GMT)

Tumori - la chemio non renderà più sterili : bene i primi test in Germania : Passi avanti compiuti da ricercatori tedeschi verso la preservazione della fertilità delle donne colpite da un tumore. Senza necessità di prelevare e conservare preventivamente gli ovociti: il team guidato da Volker Dötsch dell’Istituto di chimica biofisica dell’Università di Goethe (Germania) ha infatti messo a punto un sistema, testato con successo per ora sui topi, che fa da ‘scudo’ agli effetti nocivi della ...

13ENNE SCOPRE IL TESORO VICHINGO DI DENTE AZZURRO/ Non è primo ritrovamento nel nord Germania. Nel 1872... : 13ENNE SCOPRE il TESORO VICHINGO di DENTE AZZURRO, ultime notizie: la storia di Aroldo I di Danimarca. L’incredibile scoperta avvenuta in Germania a gennaio(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 16:58:00 GMT)

Macron : Europa verso guerra civile Video Juncker : «Ue non è Francia e Germania» : Il presidente francese al Parlamento Europeo: «Stanno venendo a galla i nostri egoismi nazionali, con l’Italia un’intesa perfetta». Juncker: «La Ue non è solo Francia e Germania, superare col dialogo le divisioni tra Est e Ovest»

Macron : Europa verso guerra civile - risolvere nodo migranti Juncker : «La Ue non è solo Francia e Germania» Video : Il presidente francese al Parlamento Europeo: «Bisogna difendere la democrazia liberale, stanno venendo a galla i nostri egoismi nazionali». Juncker: «La Ue non è solo Francia e Germania, superare col dialogo le divisioni tra Est e Ovest»

[Il punto] La Grosse Koalition non funziona e la Germania pensa di uscire dall'euro con una buonuscita da 900 miliardi : Da cosa dipende la loro presa di posizione? Il motivo è molto semplice: il timore che in Europa possa prevalere la linea politica della condivisione dei rischi tra i paesi virtuosi e quelli ...

Il (finto) reddito di cittadinanza in Germania e perché non serve in Italia : Dal giorno dopo le elezioni politiche Italiane è subito iniziata la discussione sull'applicabilità e i costi del reddito di cittadinanza proposto dal Movimento 5 stelle.Premesso che la proposta del partito di Luigi Di Maio non ha niente del reddito di cittadinanza autentico ma è un sussidio di solidarietà diretto a una ristretta cerchia di disoccupati a determinate condizioni (corsi di formazione, partecipazione a ...

Juve - dalla Germania : Emre Can non recupera per il Mondiale : Emre Can rischia di saltare il Mondiale. Il centrocampista tedesco del Liverpool , obiettivo di mercato della Juventus per la prossima stagione, è ai box per un problema alla schiena e secondo Sport Bild le sue chance di partire per la Russia con la Nazionale di Löw sono ridotte al minimo.

Esperto : i giovani musulmani in Germania si radicalizzano perché non si sentono a casa - : Sono da qualche parte nel mezzo: sono estremamente aperti alle idee radicali e all'ideologia del salafismo, secondo cui diventeranno eroi di questo mondo, che a loro andrà bene anche se per la ...

Germania - FURGONE SU FOLLA A MUNSTER/ Ultime notizie video : 3 morti - “l'attacco non è di matrice islamica” : Attentato, auto sulla FOLLA in GERMANIA, a MUNSTER. Le Ultime notizie video: FURGONE fa morti e feriti: terrorismo prima ipotesi delle autorità tedesche. L'attentatore si sarebbe suicidato(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 22:50:00 GMT)

Germania : Gelmini - non abbassare guardia contro terrorismo : Roma, 7 apr. (AdnKronos) – ‘L’Europa è ancora sotto attacco. Seguiamo con apprensione quello che sta accadendo a Münster, in Germania. L’ennesimo tragico attentato che, assieme al dolore per le vittime, ci ricorda di non abbassare la guardia contro il terrorismo”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera. L'articolo Germania: Gelmini, non abbassare guardia contro terrorismo ...

Germania - Puigdemont scarcerato : non sarà estradato/ Festa in Catalogna - “La giustizia tedesca ha capito tutto : Germania, Carles Puigdemont libero su cauzione: no dei tedeschi all'estradizione per ribellione alla Spagna del leader della Catalogna. Il Belgio rilascia tre ministri: le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 14:02:00 GMT)

Catalogna - l’ex presidente Puigdemont liberato su cauzione in Germania. “Non sussiste reato di ribellione” : Il Tribunale regionale superiore dello Schleswig-Holstein ha disposto il rilascio, su cauzione di 75.000 euro, del leader indipendentista catalano Carles Puigdemont. Secondo il tribunale, non sussiste il reato di ribellione contestato dalla giustizia spagnola. Puigdemont, accusato anche di abuso di fondi pubblici, era stato arrestato in Germania lo scorso 25 marzo e condotto nel carcere di Neumuenster. Due giorni fa, la procura generale dello ...

Non siamo la Germania : restare senza governo rischia di farci malissimo : E dovranno essere inseriti nel documento di economia e finanza, assieme ai 16 miliardi di clausole di salvaguardia da disinnescare, pena l'aumento dell'Iva. Totale: 20 miliardi e spicci di coperture ...