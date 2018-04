Genova | tra lo sciopero e il maxi ponte

Tra distese di fiori e labirinti - a Genova è tempo di Euroflora. FOTO : Tra distese di fiori e labirinti, a Genova è tempo di Euroflora. FOTO La città, per la prima volta ai parchi di Nervi e dopo 7 anni di assenza, ospita fino al 6 maggio la rassegna florovivaistica. Tra le scenografie più affascinanti: le siepi con i papaveri sospesi, il tappeto di margherite rosse e rosa, il prato di peperoncini ...

Emanuele Dabbono a Genova - i brani della sua carriera registrati dal vivo per un nuovo album : info e biglietti : Emanuele Dabbono a Genova per un concerto al Teatro La Claque. Sabato 21 aprile il cantautore genovese si esibirà al teatro in uno show unico, accompagnato da una formazione di musicisti speciale. Per l'occasione, Emanuele Dabbono a Genova oltre a prsentare dal vivo l'album Totem, pubblicato lo scorso 27 ottobre, ripercorrerà tutta la sua carriera artistica: il concerto sarà registrato per poi realizzare un album live in uscita ...

Giro dell’Appennino 2018 - il percorso : tracciato impegnativo - arrivo a Genova : Domenica, in concomitanza con la Liegi-Bastogne-Liegi 2018, andrà in scena anche il Giro dell’Appennino, corsa storica giunta alla sua edizione numero 79. Sfruttando le splendide caratteristiche della Liguria, l’US Pontedecimo può organizzare una semiclassica dal grande fascino, anche se forse il posizionamento del calendario non favorisce grande partecipazione dalle squadre più blasonate. Inoltre, il Giro dell’Appennino sarà ...

SINDROME DELL'UOMO DI PIETRA - COS'È/ Genova - il direttore del Gaslini : "Cura sperimentale unica in Italia" : Una cura sperimentale per la SINDROME DELL'UOMO di PIETRA: all'Ospedale Gaslini di Genova ci sono già quattro pazienti italiane a cui verrà somministrato il nuovo farmaco(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 19:47:00 GMT)

Patto di collaborazione tra Genova e Lugano

Donna muore di meningite a 36 anni : tragedia a Genova - profilassi in corso : È arrivata in ospedale in condizioni disperate, quando ormai non c’era più nulla da fare. tragedia a Genova, dove una Donna di 36 anni è morta nella notte per complicazioni legate ad una meningite...

Tutti i risultati della "mezza di Genova" - oltre 10mila persone nelle strade della città : Molto apprezzato il Villaggio Eventi ne lla centralissima Piazza De Ferrari con due grandi spettacoli serali e gli stands tecnici e degli sponsor. Podio Maschile: 1º con 1 ora 12 04 Mohamed Rity 2º ...

“C’è qualcosa nell’insalata”. L’orribile scoperta di una coppia a Genova. Seduti a pranzo - notano qualcosa di strano nella busta appena comprata. Una storia horror finita in ospedale : Cosa c’è di meglio, quando non si ha tempo di cucinare e si vuole mettere sotto i denti qualcosa di salutare, di una bella insalata, soprattutto nelle giornate estive? Niente verrebbe da pensare, con tanti di noi che puntualmente optano per una simile soluzione soprattutto quando il caldo non dà tregua. Peccato però che non sempre il contenuto delle buste che acquistiamo al supermercato corrisponda a quello dei nostri sogni, ...

Lega - Cassazione accoglie ricorso dei pm di Genova sui soldi sequestrati. Ora Riesame dovrà esprimersi di nuovo : C’è un nuovo capitolo nel braccio di ferro tra procura di Genova e Lega per l’affaire dei soldi che gli inquirenti liguri hanno chiesto di sequestrare dopo la condanna di Umberto Bossi, ex segretario e rieletto deputato, e dell’ex tesoriere Francesco Belsito per truffa allo Stato. Dopo il blocco dei conti contro cui si era scagliato il segretario del Carroccio, Matteo Salvini, uno stop da parte del Tribunale, una decisione del ...

Genova. Sequestrate 21 t. di medicinali spacciati per cosmetici : Genova. Sequestrate 21 t. di medicinali spacciati per cosmetici – Ventuno tonnellate di medicinali, spacciati per cosmetici, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Genova in un container a bordo di una nave mercantile proveniente dall’India e ormeggiata nel porto di Genova. L’operazione, denominata “Falso terapeutico”, ha intercettato un carico diretto in Ghana, ma secondo gli investigatori destinato ad ...