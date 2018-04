Genoa | Lapadula | ' Che belle le parole del presidente Preziosi!'

DIRETTA/ Genoa -Verona (risultato live 1-0) streaming video e tv : Lapadula sfiora il raddoppio : DIRETTA Genoa Verona info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del Monday Night di Serie A per la 34^ giornata (oggi 23 aprile)(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 21:08:00 GMT)

Roma - Genoa - Ballardini - Lapadula &Co a caccia della conferma : Genova - Uno sguardo alla classifica, uno al futuro . Quello alla classifica regala sensazioni rassicuranti, una tranquillità che i tifosi Genoa ni non vivevano da un anno e mezzo. Così si può andare ...

DIRETTA / Genoa Cagliari (risultato live 1-0) streaming video e tv : Vantaggio di Lapadula! : DIRETTA Genoa - Cagliari : info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma al Ferraris martedì 3 aprile 2018.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 19:37:00 GMT)

Genoa-Spal 1-1 : disastro Giacomelli - Lazzari risponde a Lapadula : GENOVA - Il Genoa, che sullo zero a zero ha anche sbagliato un rigore, non riesce a difendere il gol di vantaggio , rigore generosissimo trasformato da Lapadula, contro una Spal in dieci per un'ora. ...