Kate Middleton in clinica - in arrivo il terzo royal baby : Kate Middleton, moglie del principe William, è stata ricoverata questa mattina all’ospedale St. Mary’s di Londra per la nascita del terzo figlio...

Kate Middleton in clinica per la nascita del terzo figlio : La duchessa di Cambridge, Kate Middletone, moglie del principe William, è stata portata stamattina al St Mary's Hospital di Londra, ed è "nella fase iniziale del travaglio" per la nascita del terzo ...

Gb : Kate in clinica per la nascita del terzo figlio : La duchessa di Cambridge, Kate Middletone, moglie del principe William, è stata portata stamattina al St Mary's Hospital di Londra, ed è "nella fase iniziale del travaglio" per la nascita del terzo ...