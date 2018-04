GAC Motor - A Pechino debutta la monovolume GM6

quattroruote

(Di lunedì 23 aprile 2018) La GACha diffuso alcuni teaser della nuovo GM6, unache sarà presentata al Salone di. Le informazioni sono per il momento piuttosto limitate: il modello viene definito "premium" e nei bozzetti l'attenzione è rivolta soprattutto al design. Luce a led con scalino. Oltre alle ampie superfici vetrate, con una linea di cintura relativamente bassa, le ricostruzioni grafiche mettono in risalto la luce a Led unica che percorre orizzontalmente il portellone e pare formare una sorta di scalino. Il frontale è dominato dalla mascherina a quattro elementi con il grande logo centrale e dalle luci led diurne che convergono verso il centro. La vettura sembra già pronta per la produzione in serie, anche se sarà necessario attendere l'apertura del Salone cinese per conoscere tutti i dettagli.