G7 per il mantenimento delle sanzioni anti-russe

La Filcams-Cgil sulla chiusura di Unieuro a Messina : 'Proseguiamo l'iniziativa - per il mantenimento dell'attività commerciale' : A posti di lavoro che mancano si aggiungono altri posti che vengono persi e per questo chiediamo alle istituzioni e alla politica di avviare un'interlocuzione con l'Azienda per nuovi spazi ...

Divorzio - il tenore di vita deve tornare a contare per l’assegno di mantenimento? : tenore di vita contro autoresponsabilità, la questione è ancora aperta sugli assegni di Divorzio e ancora è discussa in tribunale. Le sezioni unite della Cassazione devono decidere se confermare o meno il verdetto Grilli. È quello che nel maggio del 2017 ha stabilito nel Divorzio fra l’ex ministro dell’Economia Vittorio Grilli e Lisa Caryl Lowenstein il prevalere del principio della possibilità di mantenersi autonomamente dei coniugi rispetto a ...

Assegno di mantenimento - carcere per il coniuge divorziato che non paga : Assegno di mantenimento, carcere per il coniuge divorziato che non paga E’ entrato in vigore l’art. 570 bis del codice penale che dovrebbe eliminare i dubbi provocati da regole e sentenze contraddittorie. La norma però si riferisce esplicitamente a “coniugi” lasciando fuori, così, i non coniugati Continua a leggere

Usa - tagli ai fondi Onu per le operazioni di mantenimento di pace : Gli Stati Uniti non pagheranno più del 25% del budget per le operazioni di mantenimento della pace dell'Onu. Lo ha annunciato l'ambasciatrice americana al Palazzo di Vetro, Nikki Haley, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza sul peacekeeping. Gli Usa sono il maggiore contributore delle missioni di pace Onu, e quest'anno Washington contribuisce con circa il 28,5% del budget di 7,3 miliardi di dollari.

Mozione : Il rispetto delle normative sulle sicurezze condizione per il mantenimento della concessione demaniale : ...sul lavoro e le morti bianche Tenuto conto che negli ultimi anni sono morti due lavoratori nello stesso cantiere navale nell'area dei Navicelli e numerosi sono gli episodi riportati dalla cronaca di ...