Fumo e fiamme nell' ospedale | pazienti evacuati dai vigili del fuoco

Incendi - lavastoviglie in fiamme : donna intossicata dal Fumo : Una donna è stata ricoverata per l’intossicazione causata dal fumo dell’Incendio della propria lavastoviglie. L’incidente è avvenuto questa notte ad Alonte, nel vicentino. La donna, che dormiva nella parte superiore della propria abitazione, si è svegliata per l’odore del fumo dando subito l’allarme al marito e alla figlia. I vigili del fuoco accorsi da Lonigo hanno messo del tutto in sicurezza ...

Morta soffocata tra le fiamme e il Fumo : 23.32 Una donna di 74 anni è Morta in un incendio in un condominio a Prato. Il cadavere è stato trovato nel vano scale dai vigili del fuoco.Inutili le manovre di rianimazione. Le fiamme hanno attaccato l'appartamento della vittima. Evacuate 20 famiglie. Il rogo è stato spento non senza difficoltà, anche per la presenza del denso fumo. Non è chiaro se la donna avesse cercato di rifugiarsi in cima alle scale per fuggire al fuoco o se si ...