eurogamer

: Frostpunk è la nuova fatica degli autori di This War of Mine, ed è un gioco che non dovete lasciarvi scappare. - Eurogamer_it : Frostpunk è la nuova fatica degli autori di This War of Mine, ed è un gioco che non dovete lasciarvi scappare. - TheGamesMachine : Frostpunk | Recensione Gli autori di This War of Mine ci regalano un'altra perla. -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Una delle ragioni per cui amare il settore dei videogiochi (e questo hobby straordinario) è la qualità intrinseca di certi protagonisti. Ci sono infatti aziende che per visione, passione, capacità e talento, si differenziano da tutte le altre e sanno offrire al pubblico prodotti sorprendenti, seppur raramente (la qualità richiede ancora tempo, anche in un settore così veloce).Ma definire un prodotto 'straordinario' non è ancora sufficiente. Al di là di eseguire correttamente un genere (con meccaniche convincenti e longeve), applicare il giusto quantitativo di 'polish' e ottenere punteggi alti anche nei comparti tecnici e artistici, questi titoli si segnalano per almeno una delle seguenti due caratteristiche: innovazione e profondità tematica. Innovare è sempre più complesso e rischioso, mentre offrire profondità tematica (una trattazione che sia capace di far pensare, per intenderci) ...