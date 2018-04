Frigoriferi super intelligenti e forni che suggeriscono cotture e ricette Come sarà la

agi

(Di lunedì 23 aprile 2018) Gran parte del tempo che passiamo a casa, almeno durante la veglia, lo trascorriamo in cucina. Le persone, infatti, spendono circa il 60% delle ore lavorative passate fra le mura domestiche in questa parte dell’abitazione. Samsung, il gigante della tecnologia, l’ha capito e presenta per la prima volta la sua soluzione al Salone del Mobile. Samsung prende parte a EuroCucina con nuovi prodotti pensati per esaltare la tecnologia al servizio della quotidianità, con una gamma di elettrodomestici innovativi, connessi e di design. “Siamo lieti di presentare per la prima volta qui a Milano in occasione di EuroCucina, la nostra gamma di prodotti Smart”, ha dichiarato Daniele Grassi, Vice President Home Appliances Division di Samsung Electronics Italia. “La nostra presenza ad una manifestazione di così grande rilievo a livello internazionale è ...