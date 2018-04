Fred Perry lancia la collezione rétro-sportswear

gqitalia

(Di lunedì 23 aprile 2018) Pochi sanno che dietro al simbolo della coroncina d’alloro diricamata sugli abiti c’è stata l’idea imprenditoriale di un grande tennista,erick John. Così importante per la storia del tennis che dovettero passare ben 77 anni prima che un altro tennista inglese dopo di lui vincesse il prestigioso torneo di Wimbledon. Torneo che vinse per tre volte e per tre anni di seguito: nel 1934,1935 e 1936. Quindi non stupisce l‘heritage sportivo di questo brand 100% inglese. Dopo aver recuperato Richard Gilmor nella nuova qualifica di Direttore esecutivo,per la primavera 2018la capsule collection Sports Authentic sia per l’uomo che per la donna. Una capsule dedicata alla seconda metà degli anni 70. Questi infatti furono gli anni che segnarono un nuovo stile di abbigliamento sportivo in cui i toni accesi e brillanti colorarono ...