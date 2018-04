Franka Batelic canta L’Essenziale di Marco Mengoni prima dell’Eurovision 2018 per la

optimaitalia

(Di lunedì 23 aprile 2018)di: lante croata in corsa all’Eurovision Song Contestha ricordato l’artista nostrano, alla sua partecipazione nel 2013.Sono passati cinque anni dall'Eurovision di, dove ilnte si classificò settimo. Dopo la cover interpretata lo scorso anno dall'austriaco Nathan Trent, quest’anno è lantead omaggiare.Apprezzato e stimato da molti artisti in tutta Europa e nel mondo,rappresentò l'Italia all'Eurovision nel 2013, a seguito della sua vittoria al Festival di Sanremo lo stesso anno con L'Essenziale.ha espresso tutto il suo affetto nei confronti dell’artista di Ronciglione e per la canzone, e ne ha condiviso su Facebook una performance al pianoforte.A detta dellante, L'Essenziale diè la sua canzone preferita di sempre ...