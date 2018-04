Francia | arrestato il ricercato a Mont Saint Michel | è un uomo di 36 anni

Francia. Arrestato l'uomo che ha lanciato l'auto contro i militari : Non c'è stato nessun ferito. Per alcune ore si è svolta una vera caccia all'uomo e le scuole sono state blindate. Fermata anche una donna

Francia - media : arrestato ex presidente Sarkozy : Francia, media: arrestato ex presidente Sarkozy Lo riporta online il quotidiano Le Monde. Le manette per l’ex inquilino dell’Eliseo sono scattate nell’ambito di un’indagine sui presunti finanziamenti illeciti legati alla campagna elettorale del 2007. Continua a leggere L'articolo Francia, media: arrestato ex presidente Sarkozy proviene da NewsGo.

Francia - media : arrestato ex presidente Sarkozy : Lo riporta online il quotidiano Le Monde. Le manette per l'ex inquilino dell'Eliseo sono scattate nell'ambito di un'indagine sui presunti finanziamenti illeciti legati alla campagna elettorale del 2007.

Francia - Le Monde : “Finanziamenti illeciti in campagna elettorale - arrestato ex presidente Nicolas Sarkozy” : L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato arrestato ed è attualmente in stato di fermo a Nanterre nell’ambito delle indagini sui presunti finanziamenti illeciti legati alla campagna elettorale del 2007: lo riporta il quotidiano Le Monde sul suo sito Internet. L'articolo Francia, Le Monde: “Finanziamenti illeciti in campagna elettorale, arrestato ex presidente Nicolas Sarkozy” proviene da Il Fatto Quotidiano.