Francesca Cipriani dopo l’Isola sogna il trono di Uomini e donne

Francesca Cipriani tronista? / Appello per partecipare a Uomini e donne : la De Filippi dirà di sì? : L'ascesa di Francesca Cipriani continua a dopo il successo all'Isola dei Famosi 2018, la bella biondina si prepara ad un'altra stagione in tv come tronista di Uomini e donne?(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 11:10:00 GMT)

Francesca Cipriani a Domenica Live : “Nino odia i napoletani e non voleva venire qui” : Tutti contro tutti. Gli ex naufraghi dell‘Isola dei Famosi 2018 si sono scatenati e oggi hanno fatto ‘impazzire’ Barbara d’Urso. A lanciare una delle accuse più grosse è stata, però, un volto noto del programma. Chi? Francesca Cipriani a Domenica Live si è scagliata contro Nino Formicola dicendo che quest’ultimo odiasse i napoletani e non volesse mettere piede in studio. Secondo la showgirl il vincitore del reality ...

Francesca Cipriani : 'Nino Formicola odia i napoletani' - la replica del comico Video : Non sono mancate le scintille nel corso della puntata del 22 aprile di Domenica Live [Video]. L'ex naufraghe Cecilia Capriotti, Elena Morali e Alessia Mancini non se le sono mandate a dire sia prima che durante il talk show di Canale 5. La show girl ha spiegato di aver discusso con l'ex velina perché aveva monopolizzato la sala trucco fino a dieci minuti prima dell'inizio della trasmissione. Devi essere più umile, ha detto pure che lei non ha ...

Francesca Cipriani - pensione di invalidità alla mamma. «Ma gliel'hanno tolta perché è venuta in tv» : «A mia madre solo perché è venuta da te in trasmissione per difendermi, ed è stata molto felice di farlo, hanno tolto la pensione di invalidità. Volevo dirlo».Francesca Cipriani, al suo ritorno in Italia, dall’Isola dei Famosi, sceglie Domenica Live per denunciare quanto accaduto alla madre, dopo aver partecipato ad alcune puntate della trasmissione condotto da Barbara D’Urso, che si è riservata di approfondire la questione. Sollecitata poi ...

Domenica Live - Francesca Cipriani : "All'Isola non ho finto - sono così nella vita" (video) : Terminata l'Isola dei Famosi, i naufraghi sono rientrati in Italia, e tra loro anche l'esplosiva Francesca Cipriani. La bionda è stata protagonista di Domenica Live e ha raccontato la 'sua' Isola: si è classificata quarta ed è indubbiamente considerata la 'vincitrice morale'. Già l'ingresso in puntata è stato ricco di colpi di scena: la Cipriani si è presentata in ritardo per un cambio d'abito, e Barbara D'Urso l'ha ripresa più volte per ...

Nino Formicola esplode dopo l'Isola : "Francesca Cipriani mi sta sulle p***" : Ha tenuto fino ad ora, ma, adesso che ha vinto, può togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Parliamo di Nino Formicola che, in un'intervista a Non succederà più, programma in onda su Radio...

Francesca Cipriani - bullismo e molestie : dichiarazioni choc a Verissimo Video : #Francesca Cipriani è tornata a parlare della sua esperienza a L’Isola dei Famosi nel corso della trasmissione #Verissimo. La bombastica è stata tra le protagoniste più apprezzate dell’edizione 2018 del reality per le sue uscite esilaranti e per la sua genuinita'. La trentatreenne di Popoli ha stretto i denti ed è riuscita a superare la crisi iniziale dovuta alla sofferenza per la fame. 'Non pensavo di riuscire ad arrivare fino in fondo'. Tra le ...

Francesca Cipriani - bullismo e molestie : dichiarazioni choc a Verissimo : Francesca Cipriani è tornata a parlare della sua esperienza a L’Isola dei Famosi nel corso della trasmissione Verissimo. La bombastica è stata tra le protagoniste più apprezzate dell’edizione 2018 del reality per le sue uscite esilaranti e per la sua genuinità. La trentatreenne di Popoli ha stretto i denti ed è riuscita a superare la crisi iniziale dovuta alla sofferenza per la fame. 'Non pensavo di riuscire ad arrivare fino in fondo'. Tra le ...