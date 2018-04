Forza Italia stravince in Molise | Donato Toma nuovo Governatore

Scontri sul confine Italia-Francia - i manifestanti Forzano il blocco della Gendarmerie : Alta tensione sul confine tra Italia e Francia. Un gruppo di No Tav, centri sociali e migranti hanno superato la frontiera, sfondando più volte i cordoni della Gendarmerie e bloccato la statale alle porte di Monginevro, mentre gli estremisti di destra, che ieri con un blitz hanno messo reti anti-profughi, hanno lasciato Nevache. Gli agenti i...

Forza Italia - la conta dei 'traditori' : 'Hanno già avvisato Matteo Salvini'. Chi molla Silvio Berlusconi per la Lega : Il contenuto del retroscena del Messaggero sul centrodestra ha in contorni di una bomba politica, perché traccia la mappa della 'transumanza da Forza Italia alla Lega' non solo di elettori, ma anche ...

Silvio Berlusconi - il crudele retroscena : cosa dicono del Cav i big di Forza Italia - è rivolta : I big di Forza Italia si ribellano a Silvio Berlusconi. Non è solo una questione di linea politica, ma pure di strategia comunicativa. E il retroscena del Messaggero riporta giudizi spietati sul Cav: "Il presidente non ne azzecca più una, e ci porta a sbattere". La scelta più contestata è quella di scendere in Molise: "Temevano che un'eventuale sentenza negativa sulla trattativa Stato-Mafia lo potesse mandare su tutte le furie (il che è ...

Pd e Forza Italia verso l'estinzione. Luca Ricolfi ha visto gli ultimi sondaggi : 'Tra poco saranno partitini' : Il guaio, spiega uno dei più acuti e autorevoli commentatori del mondo del centrosinistra, è che non ci sono segnali di contro-tendenza. Anzi, a giudicare dai crolli violentissimi e improvvisi subiti ...

Forza Italia torna ad avere una propria sede politica - e fa già le prove di larghe intese - : Forza Italia fa sul serio. Mentre in città fioriscono sedi elettorali, il partito di Silvio Berlusconi ha inaugurato oggi pomeriggio , 21 aprile, la sede ufficiale del partito, che torna così ad avere ...

Berlusconi ed il flop di Forza Italia : “colpa del Milan” : Berlusconi COMMENTA COSI’ IL flop DI Forza Italia – Nelle ultime elezioni flop di voti da parte di Forza Italia, l’ex presidente del Milan Silvio Berlusconi si aspettava molto di più. L’ex patron del Milan, ha addebitato tale calo numerico alla cessione del club a Yonghong Li nello scorso anno. “Ha influito la vendita del Milan, 2 milioni e mezzo di tifosi non mi hanno più votato”, le sue parole riportate da Libero. L'articolo ...

Modica - Forza Italia e Fratelli d'Italia a sostegno del candidato a sindaco leghista : Stamattina in conferenza il candidato a sindaco di Modica della Lega, Gabriele Amore, ha presentato ufficialmente presentato la sua candidatura.

Silvio Berlusconi - le ragioni del calo di Forza Italia alle elezioni : 'C'entra il Milan' : Se Forza Italia il 4 marzo ha perso voti facendosi superare dalla Lega , il motivo è semplice: 'Ha influito la vendita del Milan , 2 milioni e mezzo di tifosi non mi hanno più votato'. Parola di ...

"Una sentenza storica. Ora Forza Italia venga isolata ed esclusa da ogni Governo" : "Chiediamo che le forze politiche parlamentari, elette in rappresentanza del popolo Italiano, isolino politicamente, a livello nazionale e locale, Forza Italia (non ci risulta che all'interno di Forza Italia sia stato aperto un dibattito sulla problematica e quindi riteniamo siano ancora compatti con il loro leader e fondatore), la cui genesi ormai è scritta in due sentenze di due tribunali Italiani, e rifiutino come irricevibile ogni ...

Matteo Salvini - lo sfogo del senatore leghista Candiani : 'Hai sbagliato. Se fai come dico io ci mangiamo Forza Italia' : ' Matteo Salvini doveva accettare il mio consiglio'. A raccogliere lo sfogo di Stefano Candiani , senatore leghista di grande esperienza, è Augusto Minzolini nel suo retroscena sul Giornale . 'Non ...

'Caro Silvio Bye-bye - vado con Matteo' Forza Italia : ecco chi ha la valigia pronta : Silvio Berlusconi è stato furbo prima delle elezioni ma forse non così tanto come avrebbe sperato. Nel momento in cui il Centrodestra si sta rompendo definitivamente, con la Lega pronta a far nascere un esecutivo con il M5S senza Forza Italia... Segui su affarItaliani.it

Trattativa - Berlusconi : “Ridicolo accostarmi alla sentenza”. Dell’Utri - Forza Italia e i Graviano : ecco perché non è così : Dice di essere “estraneo ai fatti in questione”. Ma quei fatti lo riguardano direttamente. Riguardano lui, il suo storico braccio destro, il suo partito, il suo primo governo. Silvio Berlusconi è l’epilogo della Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra. Guida il partito fondato dall’uomo condannato perché era la “cinghia di trasmissione” delle minacce dei boss. Presiede l’esecutivo destinatario di ...

Forza Italia esulta per lo strappo : "Basta prendere schiaffi in faccia" : Roma Già pochi minuti dopo la dichiarazione di Luigi Di Maio, giovedì a Palazzo Giustiniani, tra i più stretti collaboratori di Silvio Berlusconi il commento era unanime: "Per noi la partita è chiusa, non ci possiamo stare". E ieri, a dissipare dubbi residui, ci ha pensato Licia Ronzulli, neo senatrice e ombra del Cavaliere. "Non si può continuare a prendere schiaffi in faccia - dice a Circo Massimo, su Radio Capital - pur mostrando grande ...

'Silvio Bye-bye - vado con Matteo' Forza Italia : chi ha la valigia pronta Deputati e senatori - tutti i nomi : Silvio Berlusconi è stato furbo prima delle elezioni ma forse non così tanto come avrebbe sperato. Nel momento in cui il Centrodestra si sta rompendo definitivamente, con la Lega pronta a far nascere un esecutivo con il M5S senza Forza Italia (leggi qui), in molti scommettono che una fetta di parlamentari azzurri possa lasciare l'ex Cavaliere in declino per passare con il giovane e vincente Matteo Salvini. Ma - ricordano fonti ben informate - ...