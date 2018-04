ilsussidiario

: #Lavoro FORMAZIONE 4.0/ L'innovazione per migliorare imprese e lavoro - Domenico_Marra : #Lavoro FORMAZIONE 4.0/ L'innovazione per migliorare imprese e lavoro - CStajano : RT @RaiScuola: #DocentiVirtuali Paolo Aghemo, esperto di didattica multimediale e innovazione tecnologica per la scuola, spiega come le com… - KatalinNagy6 : RT @CTInorme: SAVE THE DATE | 9 Mag 2018, ore 8.30 | 10° Giornata sull’ #efficienzaenergetica ed innovazione nelle Industrie - Evoluzione d… -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Con le continue evoluzioni della tecnologia, anche lasuldeve cambiare velocemente per reggere la sfida produttiva e occupazionale. FRANCO AMICUCCI(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 08:06:00 GMT)E POLITICA/ Occupazione, la "guerra" di Agenzie e Centri per l'impiego, di L. DeganCONSIGLI NON RICHIESTI/ Odi, il metodo perla comunicazione nel, di L. Brambilla