Ford Tourneo Custom | business class per tutti

Nuovo Ford Tourneo Custom - viaggiare coccolati" : ... il Nuovo Tourneo Custom , si potrà scegliere in due lunghezze , L1 o L2, , con 3 differenti allestimenti, Trend, l'entry level di gamma, Titanium, per i più esigenti, e Sport, per un tocco frizzante ...

Nuovo Ford Tourneo Custom : per il lavoro e il tempo libero : Roma, 19 apr. , askanews, Oggi Ford ha rivelato i primi dettagli relativi al versatile Nuovo Tourneo Custom dedicato al trasporto persone, in grado di offrire un viaggio in prima classe per un massimo ...