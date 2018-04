Ford Mustang è ancora la sportiva più venduta al mondo

Ford Mustang è la vettura sportiva più venduta al mondo : Delle 125.809 unità immatricolate nel mondo, 81.866 sono quelle negli Stati Uniti, culla di produzione di Ford Mustang. Quasi un terzo del totale è stato, invece, immatricolato in paesi al di fuori ...

Ford Mustang sportiva più venduta al mondo : Per il terzo anno consecutivo la Ford Mustang è stata incoronata come la vettura sportiva più venduta al mondo, secondo i dati elaborati da IHS Markit sulle immatricolazioni nel segmento delle coupé sportive, con 125.809 esemplari immatricolati nel 2017. I dati, che sono forniti sia da fonti governative sia da altre di settore, sono in […] L'articolo Ford Mustang sportiva più venduta al mondo sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Ford Mustang GT - serie nuova ma l'anima è la stessa : Ford Mustang GT, serie nuova ma l'anima è la stessa Ford Mustang aggiorna entrambi i motori: 290 CV il 4 cilindri e 450 CV il V8. E poi arriva un super automatico a 10 rapporti Continua a leggere

Ford svela nuova Mustang : ancora più veloce - tecnologica e inconfondibile. Migliora anche in sicurezza : NIZZA - La tradizione a Stelle e Strisce prosegue nel segno del rinnovamento per la sportiva Ford Mustang. Poche le novità in senso assoluto, ma rilevanti ai fini dell'economia della...

Nuova Ford Mustang - ancora più veloce e tecnologica : Ford presenta la Nuova Mustang per il mercato europeo, con un nuovo elegante design, motori e sospensioni aggiornati, tecnologie di assistenza alla guida innovative e molte inedite possibilità di...

Ford Mustang 2018 - stile e cattiveria da vendere : Per gli interni, inoltre, è disponibile il pacchetto Carbon Sport, che include inserti in Alcantara per le porte e i sedili, oltre a finiture in carbonio per il pannello strumenti e il pomello del ...

Mustang - restyling di potenza per l'icona Ford : Ford Mustang restyling di potenza Per gli interni, inoltre, è disponibile il pacchetto Carbon Sport, che include inserti in Alcantara per le porte e i sedili, oltre a finiture in carbonio per il ...

Ford Mustang - la prova de Il Fatto.it – L’America al volante (con un pò di tocco nostrano) – FOTO : Luglio 2016: “Basta chiacchiere: è tempo di accendere il motore è sentire il ruggito e le vibrazioni del V8 aspirato in tutta la sua gloria yankee. Piede su freno e frizione, pressione sul tasto “start” alla base della plancia e… il motore si avvia con uno stitico borbottio: altro che purosangue americano, sembra piuttosto un asinello… No, non mi hanno dato un’auto fallata ma una motorizzata col 4 cilindri EcoBoost 2.3 turbo, più ...

Ford Mustang - In arrivo la Need for Green : In estate, insieme alla rinnovata Mustang (qui il nostro primo contatto), nei listini della Ford debutterà anche una nuova tinta, la Need for Green. Il colore, proposto in esclusiva sulla Muscle Car americana, è un verde acceso che sottolineala sportività di questo modello e, come tutte le altre tinte, è ordinabile anche con strisce adesive d'ispirazione racing.Fino a 10 marce. Oltre alla nuova tonalità per la carrozzeria il facelift della ...

Ford Mustang - Tutte le novità del restyling : Emozionale. laggettivo più adatto a descrivere la rinnovata Ford Mustang. Soprattutto se la si sceglie in color Orange Fury, Arancio Furia Per stessa ammissione del vicepresidente della Casa americana, Steven Armstrong, lidea non era quella di realizzare una macchina da corsa, ma piuttosto una vettura capace di emozionare e divertire. E lobbiettivo è stato centrato in pieno. La vettura si presenta con una linea gradevole e inconfondibile, ricca ...

Ford Mustang GT California Special - la serie speciale dal sapore vintage : In un mondo così tanto concentrato sul contenimento delle emissioni inquinanti, esiste ancora chi dimostra di avere a cuore gli amanti della guida sportiva e dei cari vecchi V8 a benzina. È il caso di Ford, presente al Salone di Ginevra con l’ultimo aggiornamento della sua intramontabile Mustang (oltre che con la mitica Bullitt, il modello creato per rendere omaggio alla vettura protagonista dell’omonimo film e guidata da Steve ...

New Edge e Mustang Bullitt - Ford pensa in grande : New Edge e Mustang Bullitt, Ford pensa in grande Ford sbarca all'88° Salone di Ginevra con un'idea sempre più globale dei mercati Continua a leggere L'articolo New Edge e Mustang Bullitt, Ford pensa in grande proviene da NewsGo.

Ford a Ginevra con erede mitica Mustang Bullit e suv Edge : Ginevra, , askanews, - Ford guarda al futuro senza dimenticarsi del proprio glorioso passato, riproponendo al Salone di Ginevra la mitica versione Bullit della Mustang, resa celebre dall'omonimo film ...