Fondazioni : Cariverona - esercizio 2017 chiuso con avanzo 17 - 59 mln di euro (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Nel corso dell' esercizio sono stati deliberati 455 interventi erogativi con un impegno complessivo di 50,8 milioni ed effettuate erogazioni per cassa per 64,2 milioni. Per il 2018 viene rispettato l'impegno annuo di 40 milioni nell'ambito degli obiettivi fissati dal piano

Fondazioni : D'Incà (M5S) - fusione Cassamarca- Cariverona dopo uscita dirigenti Treviso (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Personalmente anche nella prossima legislatura – conclude D'Incà – mi impegno, come parlamentare veneto del Movimento 5 Stelle, a portare avanti un lavoro per avere chiarezza sulla gestione delle Fondazioni bancarie in Veneto. Fondazioni nate per dare sostegno ai cittadi