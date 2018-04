Fondazioni | Cariverona | esercizio 2017 chiuso con avanzo 17 | 59 mln di euro 2

Fondazioni : D'Incà (M5S) - fusione Cassamarca- Cariverona dopo uscita dirigenti Treviso (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Personalmente anche nella prossima legislatura – conclude D'Incà – mi impegno, come parlamentare veneto del Movimento 5 Stelle, a portare avanti un lavoro per avere chiarezza sulla gestione delle Fondazioni bancarie in Veneto. Fondazioni nate per dare sostegno ai cittadi