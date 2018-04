Floriana Secondi attacca Simone Coccia :

“Ecco cosa mi ha fatto”. Grande Fratello - Simone Colaiuta nei guai. L’attacco durissimo della ex gieffina Floriana Secondi. Bufera in arrivo per il fidanzato di Stefania Pezzopane : Un’accusa neppure tanto velata e che rischia di avere l’effetto di una bomba. È quella rivolta a Domenica Live da Floriana Secondi, l’ex gieffina vincitrice dell’edizione di qualche anno fa. Floriana , davanti ai microfoni di Barbara D’Urso – ormai plenipotenziaria signora di Mediaset – ha attaccato uno degli inquilini. Uno dei più discusse e attesi, specie dopo la sua dichiarazione di aver sfondato quota 2000 donne. Parliamo di Simone ...

Gf 15 - Floriana Secondi a Domenica Live : "Simone Coccia mi ha fregata - è un bugiardo" : A Domenica Live non poteva mancare un capitolo dedicato al Grande Fratello in corso, in particolare su uno dei concorrenti più discussi, Simone Coccia, attuale fidanzato dell'onorevole Stefania Pezzopane. Floriana Secondi, vincitrice della seconda edizione del reality, ospite di Barbara D'Urso, qualche giorno fa ha dichiarato di averlo ospitato in casa sua per un anno e mezzo, pur non standoci insieme. Per lei, comunque, Coccia è un gran ...