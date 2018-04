Flat tax da 100 mila euro attira 160 ricconi in Italia

Cos'è la Flat tax : Tale somma, secondo la Lega, potrebbe essere ottenuta sommando imposte derivanti dall'economia sommersa, maggior incasso Iva, imposte dei nuovi occupati e rottamazione delle cartelle Equitalia. Una ...

Cos’è la Flat tax : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – E’ stata il cavallo di battaglia del centrodestra durante l’ultima campagna elettorale e ora, tra dubbi e polemiche sulla sua copertura, la flat tax è tornata al centro del dibattito politico.DEFINIZIONE – Ideata per la prima volta nel 1956 dall’economista statunitense Milton Friedman, la flat tax è, letteralmente, una “tassa piatta”, ovvero un sistema fiscale non progressivo, ...

Report - puntata del 23 aprile 2018 tra Flat tax - Insp e rifiuti elettronici : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet, e smartphone in live streaming su RaiPlay . Report, anticipazioni puntata 23 aprile 2018 LA flat TAX DEI MIRACOLI di Paolo Mondani Report ...

Dialogo sulla Flat tax : messaggi in codice tra M5s e Carroccio : ... senza perdere la faccia davanti ai suoi elettori innanzitutto? Il M5s continua a corteggiarlo e mentre lui rilancia su Twitter la tassa unica, 'per far ripartire economia, produzione e consumi!', il ...

Salvini tira dritto : "Sì alla Flat tax - no uteri in affitto" : 'Andremo al governo solo se potremo mantenere le nostre promesse: cancellare la Fornero, ridurre le tasse, blindare i confini, riforma della giustizia'. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo ...

Toninelli : Flat tax? Se non svantaggia poveri M5S d'accordo : "La semplificazione della tassazione è nel nostro programma. Se c'è un meccanismo per cui la Flat tax è costituzionale e non svantaggia i poveri, noi siamo d'accordo". Lo afferma il capogruppo del ...

Flat tax - Cinque stelle divisi alla mèta : "La semplificazione della tassazione è nel nostro programma. Se c'è un meccanismo per cui la Flat tax è costituzionale e non svantaggia i poveri, noi siamo d'accordo". Lo afferma il capogruppo del M5S al Senato Danilo Toninelli.Il dibattito sulla Flat tax ha visto oggi il senatore M5S Nicola Morra criticare la misura rilanciata da Matteo Salvini nel pomeriggio. "E se poi si innesca una competizione fra Stati ad abbassare ...

Danilo Toninelli : 'Siamo d'accordo con la Lega su Flat tax se non danneggia i poveri' : Finora c'era solo la reciproca stima tra i due leader, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, rinnovata anche oggi. Niente più. Per questo, proprio a poche ore dalla chiusura delle urne in Molise, le parole ...

Salvini - Flat tax fa ripartire consumi : ROMA, 22 APR - "Il principio della tassa unica, esteso a tutti i cittadini e a tutte le imprese, è quello giusto per far ripartire economia, produzione e consumi! #rivoluzionefiscale #rivoluzionedelbuonsenso". Lo scrive su twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini.

La «Flat tax» da 100 mila euro l’anno fa traslocare in Italia 160 milionari : Effetto Brexit: un terzo delle domande arriva dalla Gran Bretagna. Seguono Svizzera e Francia, forse a causa degli «Italiani di ritorno». La misura, introdotta nel 2017, pensata per attirare nel nostro Paese chi ha grandi disponibilità.

Flat tax - Salvini su Facebook : "Tassa unica per tutti" : "Il principio della tassa unica, esteso a tutti i cittadini e a tutte le imprese, è quello giusto per far ripartire economia, produzione e consumi! rivoluzione fiscale rivoluzione del buonsenso". Lo dice Matteo Salvini su Facebook, condividendo un articolo sulla tassa "acchiappa Paperoni", introdotta con la legge di Bilancio 2017. Tassa che in verità non è "Flat" (ad aliquota fissa) ma ha un importo fisso da 100 mila euro ...

Recensione del libro di Fabio Ghiselli 'Imposta progressiva versus Flat tax ' : In sostanza l'idea di ridurre le tasse per dare un maggiore stimolo all'economia appartiene a Milton Friedman, noto economista della scuola di Chicago, fondatore della teoria monetaria e propugnatore ...