Firenze | poliziotto causa un incidente automobilistico e fugge

Ieri un poliziotto è morto in un’esplosione avvenuta in una caserma di Firenze : Domenica pomeriggio, a Firenze, un agente di polizia è stato ucciso da un’esplosione avvenuta all’interno della caserma Fadini, nel centro della città. Giovanni Politi aveva 52 anni ed era un esperto di esplosivi. Secondo il quotidiano La Nazione, l’esplosione sarebbe avvenuta The post Ieri un poliziotto è morto in un’esplosione avvenuta in una caserma di Firenze appeared first on Il Post.

