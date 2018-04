Firenze Numero Whatsapp 3351648681 per la segnalazione delle buche

Davide Astori - il ricordo di Firenze : “Capitano per sempre”. E la partita si ferma al minuto 13 - suo numero di maglia : Un grande striscione bianco al centro del campo con una riproduzione della maglia numero 13 di Davide Astori e la scritta “Capitano per sempre”. Un lungo striscione in curva Fiesole che recita: “Ci sono uomini che non muoiono mai … Ci sono storie che verranno tramandate in eterno… Buon viaggio capitano“. E una coreografia che coinvolge tutto lo stadio, con palloncini bianchi e viola che si alzano al ...