Fire Emblem Heroes | nuovi personaggi in arrivo con il prossimo aggiornamento

Fire Emblem Warriors Awakening : in arrivo un DLC molto presto : L'ultima edizione della testata giapponese Famitsu, riporta Mynintendonews, ha rivelato il contenuto scaricabile per Fire Emblem Warriors .Il DLC arriverà domani 22 marzo e conterrà tre nuovi personaggi e uno di questi è Tharja. Vi saranno anche tre nuovi capi di abbigliamento con cui vestire i nostri personaggi. Ecco, di seguito, riportati i dettagli: Three new charactersRead more…

Fire Emblem Heroes è il gioco mobile di Nintendo che ha avuto più successo ad oggi : gli analisti di Sensor Tower hanno segnalato, riporta MyNintendonews, come Fire Emblem Heroes sia un gioco per mobile più di successo di Nintendo nella storia.Il gioco è disponibile per dispositivi Android e iOS ed ha incassato ad oggi 295 milioni di dollari in tutto il mondo, nel solo primo anno. I dati riportano inoltre che Animal Crossing: Pocket Camp ha incassato circa 20 milioni di dollari tra iOS e Android, dato alquanto inferiore rispetto ...