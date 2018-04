Fiorentina | Badelj può diventare il ' top player' Ma i viola si guardano intorno

Fiorentina orfana di Benassi e Badelj : le soluzioni a centrocampo : Come riporta Il Corriere dello Sport , Stefano Pioli potrebbe schierare contemporaneamente Cristoforo e Dabo per sostituire Badelj e Benassi . Da capire se l'allenatore voglia cambiare modulo viste le tante assenze: l'allenamento ...

Infortunio Badelj - tegola Fiorentina : ecco l’esito degli accertamenti : Infortunio Badelj – ACF Fiorentina comunica che il calciatore Milan Badelj, nel corso dell’amichevole Messico-Croazia, ha riportato una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro tra il primo ed il secondo grado. L’atleta ha già iniziato le terapie del caso e le sue condizioni verranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni. L'articolo Infortunio Badelj, tegola Fiorentina: ecco l’esito degli ...

Calciomercato Fiorentina - Corvino : «Badelj? I matrimoni si fanno in due» : VIAREGGIO - Il responsabile dell'area tecnica della Fiorentina , Pantaleo Corvino , insieme all'allenatore Stefano Pioli e a Giancarlo Antognoni hanno assisto alla finale della Viareggio cup tra la ...

Fiorentina - Corvino : 'Chiesa nel futuro viola - a Badelj per rimanere manca...' : Il Direttore Generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha rilasciato un'intervista a Rai Sport , diffusa da Repubblica.it : 'Chiesa è un prodotto del nostro settore giovanile emerso dopo tanto lavoro visto che riteniamo quest'ultimo il serbatoio fondamentale per la nostra prima squadra. ...

Fiorentina - la fase due dei Della Valle : Chiesa - Badelj e non solo... : I Della Valle e il loro rilancio, ne scrive Il Corriere dello Sport . Tentativo per trattenere assolutamente Chiesa , almeno per un anno, magari pure Badelj , che ci sta pensando. Conferma Della squadra giovane , inserimento di altri ragazzi Della Primavera ma ...

Calciomercato Fiorentina - Badelj può restare : FIRENZE - Milan Badelj , 29 anni compiuti 10 giorni fa, ha raccolto, nei fatti, l'eredità del compagno ed amico Astori. E ora dovrà decidere sul proprio futuro, al di là della certezza del regime di ...