FINLANDIA | REDDITO DI CITTADINANZA BOCCIATO Ma il test continua prima delle Elezioni

Reddito di cittadinanza : la FINLANDIA si arrende : Finlandia: il governo fa dietrofront e decide di non estendere il Reddito di cittadinanza. Dopo un esperimento lanciato nel 2017 e che ha coinvolto 2.000 disoccupati, la misura simile a quella che il Movimento 5 Stelle in Italia ha come punto principale del proprio programma è stata sostanzialmente bocciata dal Paese nordico. Ai disoccupati finlandesi coinvolti sono stati elargiti 590 euro al mese esentasse per due anni, indipendentemente dal ...

Reddito di base - che cosa è successo in FINLANDIA : il test continua - cambiano i requisiti per i sussidi ai disoccupati : Nessuna marcia indietro. L‘esperimento finlandese del Reddito di base continuerà fino a fine 2018, come previsto. E l’anno prossimo gli analisti della Kela, l’agenzia governativa che gestisce sussidi e programmi di sicurezza sociale, analizzeranno i risultati. L’unico cambiamento rispetto al piano iniziale è che nel progetto non verranno inclusi anche cittadini che un lavoro ce l’hanno: continueranno a ricevere i ...

