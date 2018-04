Finisce fuori strada per una buca - morto motociclista 40enne : L'Aquila - Stava facendo il solito giro con gli amici a bordo della sua moto quando ha preso una buca finendo fuori strada. L'impatto contro il guard-rail è stato tremendo, a nulla sono valsi i tentativi degli altri motociclisti tra i quali c'era anche il fratello, di rianimarlo. È così che è morto Angelo Pascale 40 anni Campobasso. L'incidente è avvenuto all'uscita di Barrea, proprio quando la ...

“Fuori!”. GF - c’è la prima eliminazione. Inizio col botto per il reality show condotto da Barbara D’Urso tra chi va via e chi Finisce (già) in nomination : Dopo tre anni d’attesa è tornato il reality per antonomasia. Il Grande Fratello Nip è sbarcato su Mediaset e i concorrenti, molti dei quali noti per essere ‘’figli di’’, ‘’fidanzati di’’ o ‘’ex di’’, hanno fatto il loro ingresso nella casa. Alla guida, dopo anni di lontananza dalla casa, è tornata Barbara D’Urso che, come era prevedibile, ha lasciato la sua impronta sul cast. Quasi la metà dei partecipanti è passata infatti per i suoi ...

Finisce fuoristrada con l'auto - la polizia arriva con l'etilometro. Era ubriaco : ASCOLI PICENO " E' finito fuori strada con l'auto dopo averne perso il controllo. E' accaduto nella notte, intorno all'una, lungo la Salaria nel territorio comunale di Ascoli Piceno. Protagonista un ...

Aversa - auto Finisce fuori strada su Viale Kennedy : 4 ragazzi in ospedale - : Aversa " E' di quattro feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi la scorsa notte ad Aversa, lungo Viale Kennedy, dove un'autovettura con a bordo due coppie di ventenni, è finita fuori ...

Incidente nella notte - auto Finisce fuori strada e si ribalta. Ferita una ragazza : GROSSETO " L'auto è finita fuori strada e si è cappottata. L'Incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 23, sulla strada del Bottegone, tra Grosseto e Braccagni. Leggi anche cronaca auto fuori strada: ferito un uomo. È il secondo Incidente in poche ore

Finisce fuori strada con la moto - ma nessuno se ne accorge : Federico muore a 31 anni : L'incidente sulle strade di Mesagne, in provincia di Brindisi. A notare per caso il corpo del ragazzo è stato un agricoltore, che ha poi dato l'allarme. Dieci anni fa Federico aveva perso il fratello in un incidente.Continua a leggere

Tennis - Finisce il Miami Open per le azzurre : Giorgi fuori : PLISKOVA-MAKAROVA - Mentre la ceca Karolina Pliskova , numero 6 del mondo, se la vedrà con la russa Ekaterina Makarova , 36, , che l'ha sempre bautta in due set nelle tre sfide precedenti. Infine la ...

L’auto da rally Finisce fuori strada - gli spettatori la spingono in pista : L’auto da rally finisce fuori strada, gli spettatori la spingono in pista E’ successo in Polonia e così il pilota ha potuto terminare la corsa Continua a leggere L'articolo L’auto da rally finisce fuori strada, gli spettatori la spingono in pista proviene da NewsGo.

Perde il controllo dell'auto che Finisce fuori strada : giovane in ospedale : Incidente senza gravi conseguenze per le persone nella serata di ieri, domenica 4 marzo 2018, sulla strada provinciale 51 a Ciconio, poco dopo l'uscita dal centro abitato in direzione di San Giorgio ...

F1 - al via i test di Barcellona : Alonso perde una ruota e Finisce fuori pista : Nessuna conseguenza fisica per lo spagnolo che è tornato ai box reggendo in mano un dado, ma a condannare il due volte campione del mondo potrebbe essere stato un cedimento strutturale che ha messo ...

Lamezia - auto Finisce fuori strada tra Bella e Piano Luppino : un ferito : Lamezia Terme - Incidente stradale sulla SP tra le frazioni Bella e Piano Luppino nel comune di Lamezia Terme. Coinvolta un'autovettura Toyota Avensis che, per cause in corso di accertamento, è ...

Porsche - Finisce l'era del diesel : fuori produzione l'ultima variante : La Porsche non proporrà più modelli alimentati a gasolio, concentrandosi su benzina, ibrido ed elettrico. Con un comunicato ufficiale la Casa tedesca ha messo la parola fine all'epoca delle discusse versioni V6 diesel, aperta nel 2002 con la Cayenne e poi allargata anche a Panamera e Macan.Esce di produzione la Macan S diesel. Con la gamma delle nuove Panamera e Cayenne già prive di varianti diesel dal momento della presentazione, l'ultimo ...

Ubriaco alla giuda Finisce fuori strada - l'incidente si è risolto senza gravi conseguenze : Chieti - alla guida con un tasso alcolemico di quattro volte superiore a limite consentito (2.27 g/l contro 0.50 g/l), affrontando una curva ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada e abbattendo dei pali dell'illuminazione. Per fortuna l'incidente si è risolto senza gravi conseguenze per gli occupanti dell'autovettura alla cui conducente, 23 anni, studentessa universitaria a Chieti, la Polizia stradale ha ...