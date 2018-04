FINANZA E GOVERNO I tre macigni che complicano la scelta di Mattarella

FINANZA E POLITICA/ La voglia di spesa che allontana M5s e Lega dal governo : Senza un’economia propulsiva, pensare di aumentare la spesa pubblica, disinnescando anche le clausole di salvaguardia, appare impossibile, evidenzia STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 06:01:00 GMT)GEO-FINANZA/ Sapelli: la Germania ci sta uccidendo, Trump e Putin possono salvarciFINANZA/ L'aiutino di Draghi per non far crollare ripresa e mercati, di P. Annoni

FINANZA E GOVERNO/ L'Italia ha benzina solo per il 2018 - poi si rischia il crollo : Ieri sono riprese le consultazioni al Quirinale. Il clima internazionale intanto peggiora. Quanto si potrà attendere ancora per avere un GOVERNO?.

FINANZA E GOVERNO/ Nuovo Def - istruzioni su come far tacere la Ue : Entro fine mese il Def va inviato all'Europa, che però non può metterci fretta. Puntando su una spending review seria ed evitando politiche recessive.

FINANZA E GOVERNO/ Cosa c'è dietro la nuova strategia di Mattarella? : Le incertezze internazionali lasciano meno tempo all'Italia per risolvere l'impasse politico e dotarsi di un GOVERNO, pena un peggioramento economico. CARLO PELANDA(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 06:01:00 GMT)SCENARIO/ Il nuovo GOVERNO si può trovare con il Def, di S. CingolaniSCENARIO/ Lega-M5s, il compromesso per avere l'ok dell'Ue (e dei mercati), di C. Pelanda