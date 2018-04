Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2018 : azzurre fuori dalla Finale nel trap - bene Mauro De Filippis : Avara di soddisfazioni, per i colori azzurri, la gara del trap femminile valida per la seconda tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo: a Changwon, in Corea del Sud, nessuna azzurra si è qualificata per l’atto conclusivo. Nelle prime due serie di piattelli della qualifica della gara maschile bene Mauro De Filippis, al momento secondo. Nella gara femminile le qualificazioni hanno incoronato la sanmarinese Alessandra Perilli, la quale con ...

Finale Coppa Italia Juventus-Milan : dove vederla in diretta tv e orario : Il campionato di Serie A si sta avviando alla conclusione. In attesa dei Mondiali di Russia, dove l’Italia sarà assente, ci attenderà l’atto Finale della Tim Cup. A contendersi il trofeo nazionale saranno Juventus e Milan, che in semiFinale hanno eliminato rispettivamente Atalanta e Lazio. I bianconeri hanno conquistato la Coppa Italia per 12 volte, addirittura 3 volte nelle ultime 3 edizioni, con una striscia positiva iniziata contro la Lazio ...

Infortunio Chiellini/ Juventus - problema muscolare contro il Napoli : ansia per la Finale di Coppa Italia : Infortunio Chiellini, problema muscolare in Juventus - Napoli: ansia per la finale di Coppa Italia contro il Milan. Le ultime notizie sulle condizioni del difensore bianconero(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 21:24:00 GMT)

Infortunio Biglia/ Milan - frattura di due vertebre lombari : a rischio Finale Coppa Italia e Mondiali : Infortunio Biglia, Milan annuncia: frattura di due vertebre lombari. Le ultime notizie: a rischio finale Coppa Italia e Mondiali. Stagione finita per il regista argentino?(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 18:16:00 GMT)

Tiro a segno - Coppa del Mondo Changwon 2018 : disputate le prime due finali. Indietro gli italiani - solo Lorenzo Bacci sfiora la Finale : Scattata a Changwon, in Corea del Sud, la seconda tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno: si sono disputate qualificazioni e finali della carabina 10 metri maschile e femminile, nonché la prima fase eliminatoria della pistola 25 metri femminile, nella quale però non erano presenti italiane. Nella carabina nessun azzurro ha centrato la finale. Nella carabina maschile 10 metri ha vinto il russo Alexander Dryagin con 251.2, sottraendo il record ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2018 : nelle qualificazioni del trap femminile Jessica Rossi ancora in corsa per la Finale. Indietro le altre azzurre : Scattata a Changwon, in Corea del Sud, la seconda tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo: in scena quest’oggi le qualificazioni del trap femminile. Per l’Italia sono scese in pedana Jessica Rossi, Alessia Iezzi ed Alessia Montanino. Sono state completate le prime tre serie di piattelli, ed in testa, con un perfetto 75/75, c’è la finlandese Satu Makela-Nummela. Indietro le azzurre, con la sola Jessica Rossi che, ...

DIRETTA/ Siviglia Barcellona (risultato Finale 0-5) info streaming video tv : Il Barça vince la Coppa del Re! : DIRETTA Siviglia Barcellona: info tv e streaming video della finale della Copa del Rey 2018. Scontro al Wanda tra Rojiblancos e Blaugrana, con questi favoriti alla vittoria del titolo.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 23:13:00 GMT)

Il clou è Siviglia-Barca - Finale di Coppa del Re : Nel turno infrasettimanale caporetto di tutte le protagoniste. Pari per Barca, Real e Siviglia, sconfitta per Valencia e ieri secco 0-3 per l'Atletico in casa della Real Sociedad. Per la squadra di ...

Finale Coppa del Re 2018 : dove trasmettono in diretta tv Siviglia-Barcellona Video : In attesa delle semifinali di Champions League [Video], che animeranno la prossima settimana, in Spagna verra' giocata la Finale di Coppa del Re. A contendersi il trofeo saranno #Siviglia e #Barcellona. Il match sara' disputato in gara unica all’Estadio Wanda Metropolitano di Madrid nella serata di sabato 21 aprile 2018. Il fischio d’inizio della partita avverra' alle ore 21.30. La 116ª edizione mettera' di fronte la squadra di Vincenzo ...

La Finale 2018 della Coppa del Re Siviglia - Barcellona in diretta su NOVE : La finale di Coppa del Re fra Barcellona e Siviglia, uno degli appuntamenti più attesi della stagione calcistica spagnola, andrà in scena sabato 21 aprile, a partire dalle 21.25, in diretta e in esclusiva sul NOVE, con il commento di Andrea Distaso e Carlo Pizzigoni. Il palcoscenico di questo importante e spettacolare match sarà il suggestivo Estadio Wanda Metropolitano, che da questa stagione ospita le gare casali...

Finale Coppa del Re - dove vedere Barcellona-Siviglia in Tv e in streaming : Il blaugrana potrebbero conquistare il trofeo nazionale addiirittura per la 30esima volta, ma la squadra di Montella non vuole sfigurare L'articolo Finale Coppa del Re, dove vedere Barcellona-Siviglia in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Coppa Germania - semiFinale selvaggia : incidenti Schalke-Eintracht - 15 feriti e 20 denunce : La semifinale di Coppa di Germania tra Schalke 04 e Eintracht Frankfurt si è conclusa con il risultato di 1-0 per gli ospiti, ma a lasciare esterefatti sono le scene le selvagge che si sono verificate ...

Coppa Titano. Quarto di Finale : Domagnano-Tre Penne 1-4 : CRONACA E COMMENTO Si gioca a Fiorentino un Quarto di finale che vale come oro per entrambe le formazioni. Primo tempo dalle mille emozioni con continui attacchi da entrambe le parti; parte meglio il ...