Filippine | Duterte mantiene un consenso record grazie all' economia

Filippine - Duterte espelle l'europarlamentare del Pd Filibeck : Un europarlamentare italiano, del Pd, è stato espulso dalle Filippine su ordine del presidente Rodrigo Duterte . Giacomo Filibeck , che fra l'altro è anche vicepresidente generale del Partito socialista europeo, è stato cacciato dal Paese asiatico per aver violato le leggi Filippine sull'immigrazione: l'esponente dem avrebbe infatti utilizzato un visto turistico per recarsi al congresso del maggior partito di opposizione del Paese. Un'attività ...

Filippine - Duterte contro l’Onu. L’inviata Tauli-Corpuz nella lista dei terroristi : ‘Vivo in attesa degli squadroni della morte’ : “Prima di tutto vennero a prendere…” i narcotrafficanti, spesso uccisi con esecuzioni sommarie, poi passarono agli attivisti per i diritti umani, spacciati per terroristi. Sembra di leggere il sermone di Martin Niemöller, attribuito erroneamente a Bertold Brecht, quando si vedono gli sviluppi politici nelle Filippine e la follia autoritaria del presidente Rodrigo Duterte, l’uomo del popolo che ha fatto della lotta al terrorismo e al ...