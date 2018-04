Figlio di due mamme registrato all' anagrafe

La Appendino registra Figlio con due mamme : Dopo le parole, il sindaco Appendino passa ai fatti. Il Comune di Torino ha infatti registrato all'anagrafe il figlio nato in Italia da due madri. Di fatto questo episodio costituisce la prima trascrizione all'anagrafe di un bambino nato da una coppia "omogenitoriale". La Appendino nei giorni scorsi era stata chiara: "Riconoscerò i diritti anche a costo di forzare la mano". Il bimbo registrato all'anagrafe è Niccolò Pietro. È figlio di Chiara ...

Torino - Comune non riconosce Figlio di due donne nato con la procreazione assistita. La mamma : “La sindaca ha scelto di non intervenire - le è mancato il coraggio” : Chiara e Micaela hanno sono diventate madri da pochi giorno grazie alla procreazione medica assistita. Il 13 aprile è nato il loro figlio Niccolò Pietro che il 23 aprile rischia di diventare “apolide” perché la legge italiana non prevede il riconoscimento dei figli e delle figlie nate da coppie omogenitoriali. “Abbiamo presentato il problema al Comune quattro mesi fa – spiega Chiara Foglietta, che ricopre anche la carica di consigliere ...

La coppia che non rivela il sesso al Figlio di due anni : "Sceglierà da solo" : Kyl e Brent Myers hanno un figlio da due anni, ma hanno scelto di non dire a nessuno (nemmeno al diretto interessato) se si tratta di un uomo o una donna. "Il sesso è una costruzione sociale", dice mamma...

Strage in tangenziale - muoiono padre - madre e Figlio di due anni. Inutile la corsa in ospedale : Tragedia, questa mattina, in Puglia. Tre persone, padre, madre e il loro figlio piccolo sono morte in un incidente stradale avvenuto questa mattina nei pressi di Foggia: si tratta di Sebastiano ...

Maltempo - Figliomeni-Rollero : due gocce e Roma si blocca : “Ancora una volta un semplice Maltempo è bastato per far allagare diverse strade della Capitale, e per creare non pochi disagi al trasporto pubblico locale”. Lo dichiarano in una nota congiunta il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni e il Presidente del club delle libertà per le politiche sociali e sicurezza Marco Rollero di Forza Italia. “Ormai da mesi, i Romani fanno i conti con gli enormi ...

A Padova due genitori cocainomani scoprono il Figlio ventenne con l'hashish. Finiscono tutti in cura : Una famiglia in cura per problemi di cura. La storia arriva da Padova ed è stata raccontata da Il Messaggero: dopo aver fatto uso di cocaina un imprenditore e una insegnante hanno scoperto il figlio 20enne con un quantitavo di hashish.Succede una sera, un'altra e un'altra ancora. Poi, all'improvviso, i genitori sorprendono il figlio con il fumo nascosto. Si rendono conto di non essere gli unici, in quelle mura domestiche, ad aver a che ...