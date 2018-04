Figlio di due madri registrato all' Anagrafe Esulta la sindaca del M5S

Registrato all'anagrafe il Figlio di due madri : È una di quelle giornate per cui vale davvero la pena ogni goccia di energia spesa per fare politica'. La sindaca ricorda che 'Torino è la prima città italiana a consentire alle coppie omogenitoriali ...

Torino - l’anagrafe registra il Figlio di due mamme. È la prima volta in Italia : Aveva promesso di “forzare la mano” e l’ha fatto. La sindaca di Torino Chiara Appendino ha firmato l’atto che riconosce Niccolò Pietro, nato da procreazione assistita, come figlio di Chiara Foglietta e Micaela Ghisleni. Oltre a lui, sono stati trascritti gli atti di altri due bambini nati da coppie omogenitoriali. Si tratta del primo caso in Italia: mai un Comune aveva riconosciuto pari diritti ai figli di coppie gay ...

