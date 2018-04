Fifth Harmony | mini-reunion della band al Coachella 2018

Fifth Harmony : le frasi più belle delle loro canzoni : Come tutti gli Harmonizers sapranno, le Fifth Harmony hanno deciso di prendersi una pausa e concentrarsi sulle proprie carriere soliste. via GIPHY Non sappiamo se questo è un addio definivo a una delle girl band più famose del pianeta o se è solo un arrivederci, nel dubbio abbiamo preparato un video con le frasi più belle delle loro canzoni. Prepara i fazzoletti: verrai travolto da un mare di ricordi! [arc ...

Sam Smith ha reagito allo scioglimento delle Fifth Harmony nel tuo stesso modo : La notizia dello scioglimento delle Fifth Harmony ha scioccato tutti gli Harmonizers – dai un’occhiata qui alle reazioni dei fan – compreso Sam Smith. [arc id=”c3c610d0-a5e7-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Il cantante di “Too Good at Goodbyes” non ha mai nascosto di adorare le Fifth Harmony e di conseguenza non ha preso bene la loro decisione di prendersi una pausa per dedicarsi alle rispettive carriere ...

Le Fifth Harmony si sono sciolte : l’arrivederci dopo sei anni per seguire le carriere soliste : È un lunedì triste e malinconico per gli Harmonizers di tutto il mondo: Fifth Harmony hanno annunciato lo scioglimento del gruppo. Attraverso un post social, Lauren Jauregui, Normani Kordei, Dinah Jane e Ally Brooke hanno annunciato di volersi prendere una pausa dalla girl band per seguire ognuna il proprio progetto da solista. “dopo sei duri anni, non stop, abbiamo realizzato che per restare fedeli a noi stesse e a voi, dobbiamo ...

Camila Cabello difende Taylor Swift : non c’entra con l’addio alle Fifth Harmony : Indietro 16 marzo 2018 2018-03-16T17:40:28+00:00 ROMA – Taylor Swift non è la causa di tutti i mali. A confermarlo è Camila Cabello che ha frenato i rumors secondo cui la cantante l’avrebbe incoraggiata a lasciare le Fifth Harmony e proseguire da solista. “Mi ha infastidito il fatto che la gente dicesse che mi ha incoraggiato a […] L'articolo Camila Cabello difende Taylor Swift: non c’entra con l’addio alle Fifth Harmony proviene da NewsGo.

Camila Cabello : Taylor Swift non c’entra nulla con la sua scelta di abbandonare le Fifth Harmony : Camila Cabello ci ha tenuto a smentire personalmente le voci infondate che davano Taylor Swift come la vera responsabile dell’abbandono delle Fifth Harmony. La pop star di “Never Be The Same” ha rilasciato una recente intervista al Sun, nella quale ha spiegato come stanno veramente le cose. “Mi ha dato fastidio il fatto che alcune persone dicessero in giro che [Taylor] mi abbia incoraggiato a fare questa cosa, perché ...

Normani Kordei ha infranto un importante record senza le Fifth Harmony : via GIPHY "Love Lies" di Khalid e Normani sta riscuotendo un grande successo in tutto il mondo: 24.6 milioni di streaming su Spotify e 6.5 milioni di view su YouTube sono solo un esempio. A ...

Camila Cabello : la cantante spiega perché ha lasciato le Fifth Harmony nel documentario “Made in Miami” : Camila Cabello ha appena pubblicato su YouTube il documentario “Made In Miami”, in cui scorrono le immagini della cantante da piccola, della sua famiglia che racconta com’è arrivata negli Stati Uniti e l’avventura con le Fifth Harmony, fino alla decisione di seguire la carriera da solista. [arc id=”72dd8fde-dcaf-11e5-bffd-a4badb20dab5″] La strada di Camila e quella di Ally, Normani, Lauren e Dinah si sono ...

